Grande successo per la XXIV Sagra della castagna roscetta a Grancia di Morino

Morino. Si è conclusa ieri la XXIV edizione della Sagra della Castagna Roscetta a Grancia di Morino, dall’8 al 9 ottobre l’abitato di Grancia è stato invaso pacificamente dai colori autunnali, i prodotti tipici locali con i loro colori e profumi e da numerosi visitatori.

Il cuore della manifestazione è stata senz’altro la giornata di domenica, in cui dal mattino si sono susseguite escursioni a piedi e in ebike, la consegna delle borse di studio a ben 45 studenti meritevoli in una sala convegni gremita di ragazzi e famiglie orgogliose, si è continuato poi con la presentazione della scuola di MTB per bambini nel pomeriggio.

Non è mancata la musica, che ha accompagnato le cene e il pranzo in piazza e negli stand disseminati sul percorso: “abbiamo aperto il lungo mese delle sagre rovetane con un evento di due giorni in cui lo spirito di condivisione e la collaborazione di tutti ha dato i suoi frutti. Dopo due anni difficili in cui gli eventi non potevano essere organizzati, la grande partecipazione, l’entusiasmo degli organizzatori, della popolazione e dei visitatori è il segnale che c’è voglia e bisogno di normalità e sono un orgoglio per l’intera comunità morinese”, dichiara il sindaco di Morino Roberto D’Amico, “ringrazio innanzitutto tutte le persone che a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, dalla decorazione del percorso, alla partecipazione come espositori, all’intrattenimento dei visitatori, alla promozione dei prodotti tipici locali, all’organizzazione del programma dell’intera manifestazione. Ringrazio i ragazzi che hanno conseguito le borse di studio e le loro famiglie, auspicando in riconoscimenti sempre numerosi e un impegno sempre maggiore anche nella vita della nostra comunità. La Sagra della castagna roscetta che si è appena conclusa deve farci riflettere sull’importanza della collaborazione, del fare insieme per la riuscita di eventi ma anche nella quotidianità”.