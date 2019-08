Grande successo per la XIV edizione della “Guerra dei Lati” a Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Si è conclusa con un enorme successo di pubblico la XIV edizione de “La Guerra dei Lati” organizzata dal Circolo Culturale Punto Luce, svoltasi nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna dell’Ospedale e dei Santi Patroni di Luco dei Marsi. Il palio di Luco dei Marsi ha visto vittorioso il Lato dei “Frati”, che per la prima volta si è ritrovato ad alzare il trofeo. Centinaia e centinaia di giovani e meno giovani si sono riversati nelle piazze e nelle strade del paese per sostenere i propri beniamini che hanno lottato nelle oltre 30 discipline sparse in quattro giorni.

La settima che ha preceduto La Guerra dei Lati, ha visto i “Lati” impegnati nell’allestire con bandiere e striscioni dei propri colori Viale Duca degli Abruzzi nota ai luchesi come “La Provinciale”, generando non poco stupore tra i compaesani e chiunque sia transitato per la strada principale del paese. Tutto ciò per rivendicare un’identità di lato unica nel suo genere per cercare di assicurarsi più sostenitori possibili. Lo spettacolo ha avuto inizio il giovedì 22 pomeriggio, quando ogni lato si è presentato alla popolazione, in una festa di musica, sfottò e colori. Dichiarate le proprie ambizioni si è dato il via ai giochi, che nei quattro

giorni complessivi di GdL hanno visto centinaia di concorrenti darsi battaglia mattina e pomeriggio. Le 10 Lire ed il Borghetto hanno occupato la prima posizione della classifica nei due giorni iniziali, per poi cedere il passo ai Frati che si è aggiudicato la vittoria della XIV edizione della Guerra dei Lati.

Come tradizione vuole in questa settimana partono i festeggiamenti dei lati, poiché per quanto siano importanti il piazzamento finale e la gloria della vittoria, nulla conta più dell’amicizia e la complicità di ogni gruppo. Dante Marraccini che ha curato ed organizzato l’evento con il Circolo Culturale Punto Luce ringrazia tutti coloro che hanno collaborato al successo della GdL2019. Un ringraziamento particolare va a tutti i concorrenti in particolar modo ai Capi Lato Leandro Crocenzi dei Frati, Giuliano Fina delle 10 Lire, Angelo Di Giamberardino del Borghetto, Andrea Angelucci dell’Asilo, Romolo di Sabatino del Campetto e Giuseppe Mosca di Santa Maria per aver colorato ed animato Luco dei Marsi, creando un clima di competizione gioviale che ha contagiato tutto il paese.

“Il più grande ringraziamento va fatto allo staff operativo Bianchi Alessandro, Francesco Mapperò Baldassarre Barnaba, Cristian Malvoni, Federico Galli, Enza Palma, Grazia Di Campli, Claudia Camilli, Panella Giuseppe, Michele Celeste, Angelo Di Gianfilippo, Diego D’Angelo, Mattia Cinelli. Tutti luchesi di nascita, adozione o recente acquisizione che si sono adoperati instancabilmente per la riuscita della XIV edizione della Guerra dei Lati.” ha dichiarato l’organizzatore Dante Marracini. “Un grande plauso va inoltre al Comitato Feste Patronali 2019 – classe 1968 per aver permesso la realizzazione della Guerra dei Lati, supportandone e finanziandone ogni aspetto, cui si uniscono i complimenti per la splendida riuscita delle feste patronali, nonostante il meteo sia stato poco favorevole.” ha concluso Marracini.