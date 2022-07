Grande successo per la terza edizione della giornata ecologica “Puliamo San Pelino” (foto)

Avezzano. Grande successo per la terza edizione di “Puliamo San Pelino”, organizzata da Pro loco, Avis di base di San Pelino odv, Comune di Avezzano e Tekneko con la partecipazione della sezione Marsica del Comitato Soci Coop Centro Italia e Cantina del Fucino.

L’iniziativa, fortemente voluta dalle associazioni, ha visto il coinvolgimento di circa 25 persone, tra cui molti ragazzi e ha riguardato la pulizia di via Lionelli, Via degli Appennini, la parte alta di via Romana, via Verga e una parte di San Pelino Vecchio.

Sono stati raccolti, circa cinquanta sacchi di spazzatura ma soprattutto si è dato un segnale: “L’ambiente va tutelato e bisogna dire no a sporcizia ed inquinamento”.

La mattinata si è conclusa con un piccolo rinfresco all’area verde Pro loco in via Ugo De Tiberiis, offerto dalla Coop.

“Vogliamo esprimere un grande ringraziamento”, hanno congiuntamente comunicato le associazioni, “a tutti coloro che hanno partecipato, alla Tekneko che non solo ha organizzato l’evento con noi ma ci ha fornito materiale e gadget come le maglie e le borracce, alla sezione Marsica del Comitato Soci Coop Centro Italia per il grandissimo apporto e alla Cantina Sociale del Fucino. Cresciamo ogni anno e questo è grande motivo di orgoglio”.