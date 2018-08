Grande successo per la “Settimana Marsicana”, oltre 10mila presenze in sette giorni

Avezzano. Un successo! Non altra definizione per sintetizzare la manifestazione “Settimana Marsicana”. Se la tesi che le critiche sono costruttive quelle ricevute nel passato han fatto sì che la XVII edizione diventasse un evento degno di menzione. Lo hanno dimostrato le oltre 30.000 presenze che hanno visitato gli stands organizzati dalla Pro Loco sia all’interno del Parco Torlonia che all’esterno. Fuori dal Parco Torlonia vanno ricordati gli appuntamenti “Baciati dalla luna” con le esibizioni delle scuole di ballo, il match di boxe curato dalla ASD Fiorletta, vinto dall’avezzanese Ivan Di Berardino per partecipare al titolo di Campione d’Italia dei pesi massimi e dal venerdì 3 agosto il tanto apprezzato “Street Food”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Pro Loco Federico Tudico: “Un successo andato oltre ogni ottimistica previsione. Lo si è potuto constatare dalla grande partecipazione del pubblico, non solo avezzanese ma proveniente da tutte le realtà marsicane. Questo ci ha dato una enorme carica ed è stata una gratificazione per il lavoro e l’impegno profuso nel realizzare questa XVII Settimana Marsicana. Mi è stato chiesto perfino perché realizziamo solo una settimana e non due, questo davvero è un regalo perché vuol dire che abbiamo lavorato bene. Vorrei ringraziare chi ci ha sostenuto: la Presidenza del Consiglio Regione Abruzzo, l’Amministrazione della Città di Avezzano, la Fondazione Carispaq. Inoltre desidero stringere in un abbraccio simbolico per dire grazie agli instancabili Consiglieri che mi affiancano in questo percorso, agli oltre 5.000 soci e a tantissimi ragazzi in maglietta verde “la Pro Loco giovane” così attiva e presente in questi sette giorni”.

Giornate piene di attività e di vita. Quotidianamente si sono effettuate dimostrazioni sportive offerte da tutte le ASD di Avezzano. I bambini protagonisti della “Settimana Marsicana”, a loro dedicate clownerie, burattini, laboratorio teatrale nella natura” proposto dal “Il volo del coleottero” e i vari ’”Atelier di riciclo creativo” a cura di AMBeCO’.

Gli amanti dell’arte hanno ammirato le tante mostre: le fotografiche quella della ass.ne “Amici dell’Immagine” e quella di Corrado De Santis, la III Colletiva d’Arte Contemporanea “Art is Life” del gruppo artisti MarsArte a cura del prof. Francesco Subrani e del prof. Maurizio Lucci, il “Commercio Storico di Avezzano” a cura dell’Associazione AUSER, la “Settimana Marsicana nella Storia” allestita dalla Pro Loco.

Notevole interesse di pubblico hanno suscitato le mostre in calendario di “La Grande Guerra” anch’essa organizzata dalla Pro Loco per il centenario del conflitto bellico 1915/1918, grazie a foto, documenti, cimeli storici provenienti dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto di Treviso, dal Museo Centrale del Risorgimento al Vittoriano di Roma con la collaborazione degli ospiti della Casa Circondariale “ San Nicola“ di Avezzano e dalle Sale Storiche della Caserma Militare Pasquale-Campomizzi di L’Aquila . La mostra “Il campo di concentramento si Avezzano PG091 e i prigionieri della Grande Guerra” a cura dell’Archivio di Stato Sez. di Avezzano. A loro un particolare ringraziamento.