Grande successo per la quarta edizione della rassegna estiva del Teatro Off

Massa d’Albe. Si è conclusa lo scorso 16 agosto, sotto un cielo stellato e con le poetiche note del cantautore abruzzese Ivan Graziani, la quarta edizione della rassegna Alba Off, organizzata dalla compagnia Teatranti tra Tanti e diretta dagli attori Antonio Pellegrini e Alessandro Martorelli che, sotto la guida attenta della project manager Cinzia Pace, hanno portato a termine un altro successo artistico all’interno dell’anfiteatro romano di Alba Fucens.

Ad aprire il cartellone estivo al numeroso pubblico presente, l’originale spettacolo “Dieci giorni con i Beatles” di e con Alessandro Martorelli e l’attore Alessandro Scafati, con i musicisti Emanuele Pace, Emanuele Martorelli, Alessandro Porrini e Pierpaolo Battista che hanno messo in scena la storia di Jimmy Nicol, il batterista che per dieci giorni sostituì Ringo Starr in tournée. Il giorno successivo la commedia “Equitalia”, di Massimiliano Aceti, ha raccontato con ironia e cinismo le difficoltà di una coppia di ristoratori alle prese con i debiti.

Rimandato invece per condizioni metereologiche avverse lo spettacolo “Canzoni d’amore tra Racconti di guerra”, scritto e diretto da Antonio Pellegrini con Patrizio Pelizzi, Arianna Bigazzi e la soprano Claudia Fatato accompagnata da Ieie Giovanni Ieie, Tonino Ieie, Alessandro Sbrolli e Francesco Di Girolamo: la pièce sarà recuperata prossimamente. Il 14 agosto l’anfiteatro romano ha accolto, invece, il suggestivo ed emozionante racconto teatrale “Illusion”, della Compagnia Teatrale “Sofia Amendola”, magistralmente interpretato da nove giovani attori che hanno emozionato il pubblico con bravura e l’ausilio di magiche ombre proiettate sul palco. A concludere la rassegna l’omaggio teatral musicale a Ivan Graziani, “Avrò bisogno ancora di te”, scritto e diretto da Federico del Monaco, che ha visto sul palco Antonio Pellegrini e Giuseppe Ippoliti accompagnati dalle chitarre di Luigi Sfirri e Lorenzo Lanciotti: un suggestivo viaggio nella poetica di Ivan Graziani con canzoni e disegni che ha coinvolto la cospicua platea presente.

A supportare Alba OFF 2022, nell’ultima sera della rassegna, anche l’amministrazione comunale di Massa D’albe nella persona di Nicola Blasetti e il comune di Avezzano con l’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano, che hanno avuto parole di sostegno ed apprezzamento del progetto estivo giunto ormai alla sua quarta edizione, resa possibile grazie al supporto del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, della Fondazione Carispaq e di sponsor privati. Dopo la parentesi estiva, il Teatro OFF tornerà in occasione della stagione invernale 2022-23 nella ormai storica sede del Castello Orsini di Avezzano per un nuovo cartellone artistico di qualità e tanti nuovi interpreti.

Foto Giovanni Lo Re