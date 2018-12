Grande successo per la prima nazionale di Pinocchio e la sua favola, protagonista l’attore Corrado Oddi

Avezzano. Grande successo per la prima nazionale di “Pinocchio e la sua favola“, presentata mercoledì a Palazzo Strozzi di Firenze in occasione della Tavola Rotonda “I diritti dell’Infanzia a trent’anni dalla convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.

Il celebre e meraviglioso racconto di Collodi diventa un’ opera musicale per voce recitante e orchestra, con le ulteriori trascrizioni per voce recitante e Banda media e voce recitante e sestetto di fiati, scritta dal compositore Pericle Odierna.

Gli episodi più salienti della favola del grande Collodi, nell’accurata riduzione del testo di Miki Belmonte, sono accompagnati dalla musica che a tratti si alterna al racconto, in altri sottolinea le diverse atmosfere, spesso diventa gioco e suono onomatopeico e accompagna il canto del narratore che interpreta i vari personaggi, in una singolare fusione tra suono e affabulazione.

L’ascolto di questa favola è un’esperienza che va oltre il puro piacere dell’ascolto, oltre l’apprezzamento dell’abilita’ tecnica dei musicisti, oltre l’emozione forte che, pure, suscita l’esaltante atmosfera che riesce a creare. Un vero esilio della ragione dove la musica si trasforma in una ricerca di empatia unificante, in suoni allegorici, in timbriche colorate, in giuoco.

L’attore Corrado Oddi, con la sua bravura, con la sua fantastica mimica, con la sua naturale capacità di affabulazione e incanto ha saputo interpretare tutti i personaggi vestendo ognuno della sua identità basata sul suono della voce, sulla postura, sull’enfasi, prima ancora delle parole. Attrae l’attenzione sul personaggio colorandone la personalissima storia, così’ che la coscienza del grillo parlante diventerà ispirazione, la fata anima, incanto, Geppetto creazione, il gatto e la volpe tentazione.

Nella preziosa trascrizione per “voce recitante e Banda media” vede la partecipazione straordinaria della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze diretta dal maestro Ennio Robbio.

Questa rappresentazione di Pinocchio per voce recitante e Fanfara è la prima assoluta per quanto riguarda il repertorio musicale dell’Arma dei Carabinieri, in quanto è la prima volta che una Banda dell’Arma esegue una opera musicale di Pinocchio, da sempre un connubio indissolubile riconosciuto in tutto il mondo.