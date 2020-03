Grande successo per la prima edizione dell’Abruzzo Winter Race, oltre 40 partecipanti provenienti dal centro-sud dell’Italia

Avezzano. La prima edizione dell’ ‘Abruzzo Winter Race’ ha visto la partecipazione di oltre 40 equipaggi provenienti dal centro sud Italia, con la vittoria di Mauro Giansante a bordo della fedele Mini Cooper Export del 1975.

Organizzata dal Jaguar Drivers Club Italy, federato ASI (Automotoclub Storico Italiano), è la prima del

calendario 2020 per questo attivo club abruzzese. Seguiranno a Giugno l’Abruzzo Gran Tour – Circuito di Avezzano, a settembre Casali Castelli e Conventi, per arrivare ad Ottobre con il raduno di Marca in Toscana. Molti gli equipaggi provenienti da fuori regione, il gruppo di appassionati più nutrito dalla Puglia tra i quali spicca la coppia Roseto Raimondo – Gaetano Secondo su Alfa Romeo Giulia Sprint Special del 1964 tra le auto più mirate dal pubblico presente numeroso alla partenza.

In Piazza Risorgimento ad Avezzano l’esposizione delle autovetture dalle ore 9 e alle 11, in perfetto orario la partenza per raggiungere Sora attraversando la Valle del Liri un breve sconfinamento in terra Laziale. A seguire il ritorno in terra d’Abruzzo attraverso il suggestivo passo di Forca d’Acero (1538 s.l.m.) tra i boschi di faggio e la neve presente ai bordi della strada. Ancora una sosta a Pescasseroli , cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo per un caffè e subito di nuovo in auto alla volta del bellissimo borgo di Collarmele per una calda e dolce accoglienza. Il ritiro delle tabelle di marcia ed il ritorno ad Avezzano verso la pianura del fucino attraversando strade deserte e di grande bellezza. Il termine della manifestazione alle ore 19,30 con il centro gremito di appassionati e curiosi per ammirare le

tante autovetture partecipanti era seguire la cena insieme a tutto lo staff ed ai cronometristi che con grande professionalità hanno supportato l’evento.

La domenica ci sono state le premiazioni in un clima festoso e di grande amicizia alla presenza del

Consigliere federale Francesco Battista e del delegato ASI Stefano Cerrone con la consegna dei premi:

1° Classificato Giansante Mauro su Mini Cooper (Pescara)

2° Classificato Maccario Giuseppe su A112 1970 (Atripalda AV)

3° Classificato Sancilio Michele Silvano su Porsche 911 2,4 S (Bari)