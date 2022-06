Grande successo per la prima edizione del Trofeo Grotte di Stiffe, atleti da tutto l’Abruzzo

San Demetrio ne’ Vestini. Grande successo per la prima edizione del Trofeo Grotte di Stiffe. La manifestazione podistica, organizzata dall’ASD Abruzzo Running in collaborazione con il Comune di San Demetrio ne’ Vestini, l’Ufficio Speciale Territorio e Cultura – San Demetrio Ne’ Vestini e la Fondazione Senatore Cappelli, domenica 19 giugno 2022 ha richiamato oltre 100 partecipanti. La gara competitiva è stata vinta da Riccardo Di Lizio per gli uomini e da Simonetta Mei per le donne.

Il suggestivo scenario della valle del Sirente è stato protagonista della manifestazione: 11 chilometri che hanno impegnato atleti provenienti da Teramo, Pescara, Chieti, Avezzano e Roma. Partiti dalla piazza centrale di San Demetrio, hanno raggiunto Stiffe per poi risalire sino al Paese.

Grande successo ha avuto anche la gara dei bambini che con entusiasmo e divertimento si sono confrontati nei 400 metri. Non è stata da meno la camminata della salute e degli amici a quattro zampe con un percorso di circa 4 chilometri snodato tra le principali vie del paese fino al lago Sinizzo per poi tornare indietro.

Il bel borgo del Sirente ha richiamato numerosi partecipanti, che oltre ad apprezzare la giornata sportiva hanno ammirato le bellezze del territorio e degustato le prelibatezze enogastronomiche locali. Un’esperienza positiva che gli organizzatori ripeteranno anche il prossimo anno.