Grande successo per la Notte Bianca nel comune di Carsoli “Shopping e musica sotto la luna”

Carsoli. Grande successo per la Notte Bianca nel comune di Carsoli con lo slogan “Shopping e musica sotto la luna”, organizzata dalla Confcommercio Imprese per l’Italia provincia dell’Aquila delegazione Ascom di Carsoli insieme al Comune di Carsoli-assessorato al commercio, dove la sinergia di eventi e la collaborazione delle attività produttive, del comune e della Confcommercio, hanno dato luogo a momenti di emozioni e allegria. Il presidente De Simone Giuseppe della Confcommercio Imprese per l’Italia delegazione Ascom di Carsoli, esprime piena soddisfazione per gli ottimi risultati raggiunti in occasione di questo evento. Quasi la totalità dei commercianti hanno aperto i loro negozi proponendo ottime offerte e attività ricreative per i propri clienti, ottenendo risultati più che soddisfacenti.

In questo terzo anno in cui si è svolta la notte bianca, l’affluenza delle persone è incrementata notevolmente, data anche la presenza di molteplici esibizioni che hanno reso unica ed indimenticabile questa serata. Gli spettacoli presenti in questa serata hanno fatto in modo che le strade e le piazze fossero affollate di turisti provenienti da molti comuni delle regioni limitrofi di Abruzzo e Lazio. In Piazza Corradino è stata organizzata una “Milonga noche blanca” per tutti i tangueri provenienti da Lazio e Abruzzo, contemporaneamente la “CROCE ROSSA ITALIANA sezione di CARSOLI” ha reso più colorata la Piazza con il “Truccabimbi” per la gioia degli spettatori più Comune di Carsoli giovani.

Nei pressi di Piazza Marconi si è esibito l’artista Pietro Colucci con le sue canzoni melodiche, mentre il giovane Matteo Di Paolantonio ha entusiasmato il pubblico con il suo organetto. Camminando lungo Via Roma, in Piazza Mons. Manari si sono esibiti i Fingertips con il loro repertorio di musica Pop e, proseguendo verso Via della Ricostruzione, si sono distinti con il loro repertorio le Fisarmoniche Impazzite provenienti da Pereto e “I controsenso” con musica Pop Rock. Arrivando in Piazza della Libertà, hanno dato spettacolo con la loro musica Rock e Heavy, il gruppo dei Bad Medicine, dopodiché, il cantautore Sergio Gabriele Bruni, in arte NO_ME, ha

intrattenuto un interessato gruppo di spettatori. Per terminare il tour artistico musicale della Notte

Bianca Carsolana e arrivando alle porte del paese, si è potuto apprezzare il DJset di Franco Cimei e le musiche di Leonardo D’Andrea che hanno fatto da apertura alla manifestazione e facendo da contorno alla mostra d’arte del maestro Mauro Paris.

Un sentito ringraziamento da parte del presidente della Confcommercio, Giuseppe De Simone e

dell’Assessore al Commercio, Alessandra Zazza, va a tutte le attività commerciali che hanno compreso lo spirito della serata ed hanno collaborato alla manifestazione, organizzando eventi e proponendo le loro migliori offerte, inoltre un sincero grazie è rivolto a tutti i partecipanti che hanno contribuito, con la loro presenza e i loro acquisti alla riuscita della serata. “L’unione e la collaborazione delle Associazioni, delle attività produttive e delle Istituzioni, dimostrano che, anche in periodi di crisi come quelli che abbiamo vissuto negli ultimi tempi, si

possono ottenere ottimi risultati, riportando la crescita del turismo nei nostri territori, rilanciando l’economia locale”.