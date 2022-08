Grande successo per la III edizione della mostra di Arte Sacra “La fede nell’arte”

Scurcola Marsicana. Straordinario successo ha avuto l’inaugurazione della III edizione della mostra di Arte Sacra “La fede nell’arte”, organizzata dall’Associazione ”Museo San Bernardino da Siena”, in collaborazione con l’Amministrazione del Comune della Città di Scurcola Marsicana. Grande la partecipazione del pubblico che ha manifestato il proprio plauso per l’iniziativa.

La complessità e la bellezza delle opere esposte ha dato agli organizzatori la conferma della presenza del Vescovo dei Marsi, Mons. Giovanni Massaro che, sabato 20 agosto alle ore 16,30, impartirà una benedizione alla mostra, volendo anche osservare da vicino le opere.

Il sindaco Nicola De Simone ha rivolto il proprio saluto alla folta platea confermando, per il futuro, la partecipazione dell’amministrazione per un evento di così alto spessore.

Nel suo intervento il neo eletto presidente dell’ Associazione ”Museo San Bernardino da Siena”, Giuseppe Virgallita, ha sottolineato l’onore dell’incarico, da poco ricevuto, garantendo il massimo impegno per realizzare iniziative che possano portare Scurcola Marsicana all’interesse nazionale.

La Presenza di Padre Daniele Di Sipio, Rettore della Basilica di San Berardino da Siena di L’aquila, ha dato un grande segnale non solo di partecipazione ma di costante collaborazione con la omonima associazione scurcolana. Grazie proprio a questa importante intesa di fede, che si è potuta ammirare “ la bastoncella” appartenuta al Santo.



Una forte provocazione rivolta al Sindaco Nicola De Simone, nella sua funzione di guida dell’amministrazione comunale, è stata lanciata dal prof. Massimo Pasqualone, critico e storico dell’arte abruzzese, suggerendo l’importanza di creare un museo dove esporre le meravigliose opere presenti, per l’occasione, nella Sala Consiliare del Comune. La proposta ha una doppia valenza: dare la possibilità al pubblico amante di tanta bellezza di ammirare una così assortita esposizione e, nel contempo, fornire alle attività commerciali un

incremento delle proprie risorse con l’affluenza dei tanti visitatori. Il prof Pasqualone, rivolto al pubblico, ha dato un segnale incisivo nel far comprendere quanto siano importanti eventi come la mostra di Arte Sacra “La Fede nell’arte”, per conoscere un patrimonio culturale davvero unico e così ben espresso nelle sue varie forme: quadri, statue, sculture in terracotta, in pietra e legno, dipinti su tavola, arazzi. Ha poi presentato il II volume di Arte Sacra dal titolo “ Frammenti di Storia nell’Arte”.

Il ricavato della vendita del volume verrà destinato al restauro del quadro la “Madonna con il dito” che esprime infinita dolcezza. L’opera è così chiamata perché, dall’azzurro manto della Vergine, spunta il dito indice di una mano. Commozione nell’intervento di Franco Farina, Segretario della Associazione ”Museo San Bernardino da Siena”, vero cuore pulsante dell’organizzazione. Nel suo costante operato, dimostrato anche nelle due precedenti edizioni, Farina rivela l’indiscusso attaccamento alla città di Scurcola Marsicana. Esplicito il suo desiderio che la realtà territoriale possa crescere anche culturalmente avvalendosi di eventi importanti artisticamente per lasciare, alle generazioni future, l’orgoglio di essere scurcolani.

Applausi alla straordinaria partecipazione del soprano Francesca Curini accompagnata al pianoforte dal M° Monica Tortora. Le opere potranno essere ammirate fino a giovedì 25 agosto con orario 9,00/12,00 e 16,30/19,00 con ingresso gratuito.