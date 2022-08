Ortona a Mare. Grande successo per la finale nazionale della XVII edizione del Venus Talent Show e Premio Mastro Sino presentata da Luca Di Nicola che ha animato con verve e simpatia la manifestazione. Il folto pubblico, che ha assistito numeroso ed attento allo show che si è svolto in Piazza della Repubblica, ha sostenuto con passione tutti i concorrenti.

A contendersi i vari titoli nazionali, una quarantina di concorrenti circa, provenienti da tutta Italia. Vincitore del titolo di Mister Venus è stato il ventenne di Ascoli Piceno Emanuele Caselli, mentre il titolo di Miss Venus è andato alla diciassettenne di Sulmona Georgiana Gaman. Ad aggiudicarsi il secondo posto sono stati rispettivamente Gloria Zona e Giulio Salutari. La fascia di Miss Luxury and Fashion 2022 è stata conferita alla ventenne di Falconara, Thalia Perez. Assegnate anche le fasce di Miss TV Moda, con un exequo, alla trentenne Russa Valeria Sherbacova ed alla ventinovenne Ucraina Yana Artiukhova.

Il titolo di Mister TV Moda se l’è aggiudicato il ventiseienne di Casoli Roberto Bongiorno. Le fasce di Miss e Mister Perla dell’Adriatico sono andate rispettivamente alla diciassettenne di Pescara Maria Vittoria Tatonetti e a Michel Di Giacomo di Montefino. Vincitori della categoria ‘canto’ sono stati il diciottenne abruzzese Davide Settevendemmie e la ventiduenne marchigiana Lucia Lubrano. Nella sezione ‘ballo’ invece, a trionfare sono stati Marco Nardella quindicenne di Ortona e Annalisa Falciglia diciassettenne di Lanciano.

I prestigiosi riconoscimenti “Mastro Sino” sono stati conferiti alla bellissima show girl Aida Yespica ed al regista Germano di Mattia. Aida Yespica, special guest dell’evento, si è esibita presentando, in anteprima, il suo nuovo singolo dal titolo “Bugatti”. Come in tutte le edizioni, anche quest’anno la produzione ha dedicato la serata ad un’associazione che sostiene i meno fortunati e quest’anno, per il secondo consecutivo, la solidarietà era indirizzata ad A.I.S.O.S. ovvero l’Associazione Italiana Studio Osteosarcoma. Presente alla kermesse, la responsabile Aisos Abruzzo, la dott.ssa Tiziana Sarrocco. “Siamo molto soddisfatti per l’ottima riuscita della XVII edizione del Venus Talent Show e Premio Mastro Sino – dichiarano entusiasti il Cav. Ivan Antonio Giampietro, patron del concorso e la dott.ssa Fioralba Castellano, presidente del Premio Mastro Sino – altissimo il livello artistico dei concorrenti e molto corretta ed opportuna anche la classifica stilata dalla giuria presieduta dal Sindaco di Ortona, il Dott. Leo Castiglione. L’appuntamento è per il prossimo anno, quando si svolgerà la XVIII edizione della nota manifestazione ortonese.