Grande successo per la festa di Paterno, il ringraziamento del comitato al paese

Avezzano. “La Festa è terminata! Ci siamo impegnati al massimo per rendere questi giorni divertenti e piacevoli! Dopo due anni di stop non potevamo chiedere di meglio! Vi ringraziamo con tutto il cuore per l affetto e i tanti complimenti che abbiamo ricevuto”. Lo scrive in in una nota il comitato feste di Paterno, che continua: “Un Grazie speciale va a tutti i Paternesi che ci hanno sopportato e supportato. Tutti super disponibili, è anche grazie a voi se questa festa è riuscita nel migliore dei modi! Una delle cose più belle e che ci dà tanta soddisfazione è quella di sentirci dire da tutti di essere un bel gruppo unito. Beh è proprio così. Alcuni di noi non si conoscevano, eppure sembra di essere amici da una vita! Età diverse, generazioni diverse, questo ci è stato solo di grande aiuto nel lavoro svolto. È stato un viaggio bellissimo iniziato il 24 febbraio con la nostra prima Riunione! E vi diciamo una cosa: Questo viaggio continuerà”.

“I ringraziamenti vanno anche a tutti gli Sponsor, la Proloco, le Confraternite, gli Alpini, i Parroci, le Catechiste, il Coro, l’Amministrazione Comunale e la Farmacia Stornelli”, chiude il comitato, “Grazie di cuore Guido, Antonio DL, Arianna, Bruno, Serena, Dora, Gessica, Matteo A, Andrea, Antonio R, Renato, Ennio, Marco, Osvaldo, Maria Marta, Rosa, Monica, Marzia, Giuseppe B, Giuseppe A, Alessandro, Federica, Lisa, Valentina e Andrea P.”.