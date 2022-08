Grande successo per “La Fede nell’Arte”: Scurcola nella magia dell’arte sacra

Scurcola Marsicana. L’arte sacra incontra il successo di pubblico. “Oltre 1500 i visitatori che hanno ammirato la terza edizione

della mostra sacra “La Fede nell’Arte”, organizzata dall’Associazione Museo San Bernardino da Siena in collaborazione con l’Amministrazione della Città di Scurcola Marsicana, allestita nella sala consiliare del Comune. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Regione Abruzzo, dalla Curia Vescovile e dalla Basilica di San Bernardino di L’Aquila. Di elevato profilo le opere esposte, non solo quelle pittoriche realizzate da grandi maestri contemporanei quali Antonio Barberi, Roberto Di Jullo, Remo e Marco Faggi, ma anche sculture, bronzi, arazzi.

La valenza della mostra e la bellezza del II volume di Arte Sacra, dal titolo “Frammenti di Storia nell’Arte”, è stata ampiamente evidenziata dall’intervento del critico d’arte il professor Massimo Pasqualone. Il ricavato della vendita del volume è stato destinato al restauro del quadro La Madonna con il dito. L’esposizione della reliquia la “bastoncella”, appartenuta al Santo senese, ha suscitato una mal celata commozione in chiunque l’abbia potuta ammirare. Il riscontro dato dai numerosi visitatori, sia locali che provenienti da ogni parte d’Italia, ha significato per gli organizzatori una evidente crescita della manifestazione che porta Scurcola Marsicana alla ribalta culturale. L’arte come strumento di evangelizzazione e la profonda bellezza hanno trovato piena collaborazione nella mostra.

“L’arte sacra deve essere fonte di fede, aggregazione e di riflessione perché ci può aiutare a capire come la pittura e la scultura ci possono rendere evidente la bellezza di Dio e del Creato” ha commentato Monsignor Giovanni Massaro Vescovo dei Marsi durante la sua visita ammirando le opere esposte. L’associazione ”Museo San Bernardino da Siena” ha avuto la conferma, con gli apprezzamenti del pubblico, di aver intrapreso la giusta strada per valorizzare il territorio e il patrimonio storico, artistico, culturale.

“Unire le forze per elevare la cultura della nostra città. Non isolarci ma condividere. Anno dopo anno i visitatori, con la loro presenza, hanno dato un enorme riconoscimento al nostro operato”. Così il presidente Giuseppe Virgollita ha rivolto il saluto di benvenuto al pubblico presente al convegno organizzato dal Comitato festeggiamenti “Maria Santissima della Vittoria” dal titolo “La statua di Santa Maria della Vittoria e l’Abbazia”, ospitato dall’associazione Museo San Bernardino da Siena, nella giornata di chiusura della mostra sacra “LA FEDE NELL’ARTE”. Inoltre, “Un rinnovato ringraziamento, per la straordinaria partecipazione, al soprano Francesca Curini e al M° Monica Tortora che, con la loro professionalità hanno donato emozionanti momenti musicali” . Info:| www.museosanbernardino.it | [email protected]