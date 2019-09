Grande successo per la costituzione della sezione avezzanese della Fidapa Bpw Italy, organizzazione non governativa per il sostegno delle donne

Avezzano. Nella splendida e suggestiva cornice del palazzo Torlonia di Avezzano, sabato si è tenuta la cerimonia di costituzione della sezione di Avezzano dell’associazione F.I.D.A.P.A. BPW ITALY, con la presenza della presidente nazionale Fidapa BPW Caterina Mazzella, la presidente della sezione di Pescara, Gemma Andreini, sezione madrina e di Iolanda Palazzo, referente per l’occasione dell’importante documento “Carta dei Diritti della Bambina”, di cui si è discusso nel corso dell’evento.

La FIDAPA BWP ITALY, è un’importante organizzazione non governativa nata nel 1919 per sostenere tutte le donne senza alcuna distinzione di etnia, lingua e credo religioso. È accreditata presso Onu, Fao, Unesco, Consiglio d’Europa e altri organismi internazionali. La federazione italiana, fondata nel 1930, conta ad oggi più di 11.000 socie ed è articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 distretti.

La federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative culturali delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni ed altri soggetti. Con l’avvio della sezione di Avezzano, in Abruzzo diventano quattro le sezioni attive (le altre sono Teramo, Pescara e Porta Nuova). Le fondatrici della neonata sezione sono tutte donne professioniste, residenti nel territorio marsicano, impegnate in diversi ambiti professionali (insegnanti, medici, avvocati, imprenditrici, pubblica amministrazione, consulenti finanziari commercialisti, etc): Simona Bianchi, Elisabetta Cellini, Alessandra Ciampichini, Barbara Cleofe, Valeria Colaprete, Antonella De Stefanis, Alessia Giannantonio, Anna Grazia Grassi, Carla Mancinelli, Cristina Marini, Paola Morga, Giovanna Palleschi Lecchini, Annalisa Parente, Vilma Rupoli, Alessandra Santomaggio.

La presidenza della sezione di Avezzano è affidata per il primo biennio ad Annapaola Faenza. Molte le Associazioni impegnate nel sociale e le realtà locali presenti alla cerimonia: Lilt, Rotary, Lions, Cammino, Sorrisi di Bimbi, Focolarini, WWF, Asd Runners, APD Avezzano Tennis Team, Presenza Femminista. Hanno inoltre partecipato la dott.ssa Daniela Senese, responsabile della casa delle donne della Marsica, la dott.ssa Maria Laura Ottavi, dirigente del settore sociale del Comune di Avezzano, la Pro-loco di Avezzano, la Pro-loco Angizia, il direttore del centro commerciale I Marsi dott. Pietro Di Massimo, la prof.ssa Paola Lavagnini per Intercultura.

Una delle prime iniziative della sezione FIDAPA di Avezzano è dedicata al mondo della scuola attraverso un concorso dal titolo “Quale Genere di Comunicazione?” – La comunicazione tra uomini e donne oggi: come avviene, influisce e condiziona il rapporto di coppia, la famiglia, la società attuale. Il concorso è ispirato alla “Carta dei Diritti della Bambina”, strumento di divulgazione e sensibilizzazione su quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza: la violenza di genere. “La Carta”, creata specificatamente dalla nostra associazione, è un documento unico nel panorama della cultura di genere, redatto dalla BPW Europa a seguito della drammatica condizione femminile denunciata a Pechino nella conferenza mondiale sulle donne del 1995. Oggi rappresenta la linea guida per tutte le iniziative a tutela del mondo femminile fin dalla più tenera età.

Il concorso è finalizzato a sollevare l’attenzione degli alunni sul linguaggio, sulle modalità di espressione e comunicazione di genere per comprendere e superare gli stereotipi sulle differenze di genere, nella convinzione che “La violenza di genere è un problema culturale, ogni forma di linguaggio e l’agire di tutti e tutte noi nel quotidiano siano fondamentali per il cambiamento, per permetterci relazioni migliori, più libere, più rispettose, più felici”. Tanti i docenti in rappresentanza degli Istituti Scolastici : IIS B.Croce, IIS G.Galilei, IST Vivenza, IIS V. Pollione, IST A. Argoli.