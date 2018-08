Grande successo per la “Battaglia di Tagliacozzo”, intensa lettura di Marco Simeoni dell’opera di Laura Micalizio

Tagliacozzo. Il borgo di Corradino nel terzo millennio, opera letteraria della stimata professoressa Laura Micalizio è stato il filo conduttore di un evento dove la cultura è stata vera protagonista unitamente alla storia. E’ stata una occasione per approfondire passaggi del libro, nel quale la stessa autrice ha evidenziato particolari unici nel loro genere che hanno fornito spunti importanti di riflessione sulle epoche correlate agli accadimenti di vita nella storia del borgo. Dunque una trasposizione della realtà di Tagliacozzo narrata in punta di penna ed arricchita dall’amplissimo bagaglio culturale della prestigiosa autrice. Particolare apprezzamento ha suscitato la lettura dei pannelli dell’opera stessa, passaggi chiave come quello proclamato da Marco Simeoni, il quale ha frequentato l’accademia “Fondamenta” di Cinecittà e ora impegnato anche come event manager e hair stylist. Simeoni, da sempre appassionato della sua Tagliacozzo, con il suo eloquio profondo e con la giusta mimica narrativa ha saputo esprime al meglio i passaggi del libro. Letture che hanno catapultato il pubblico presente nelle epoche in cui è ambientato e raccontato. Simeoni, è stato affiancato dagli studenti del liceo Classico di Avezzano: Cesare Augusto Scipioni e Tamara Marinetti. Presenti ai lavori il Sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, la vice Chiara Nanni, ed altri amministratori ed autorevoli convenuti. @danieleimperiale