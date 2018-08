Grande successo per il tour di Miss Italia, prossime tappe: Avezzano e Celano

Avezzano. Le bellissime concorrenti di Miss Italia arrivano in città. Appuntamento con Miss Italia giovedì 16 agosto in piazza Risorgimento alle 21. Venerdì 17 invece, la carovana della bellezza sarà in piazza IV novembre a Celano. A presentare le serate sarà Luca Di Nicola che fra gag ed interviste, farà conoscere le aspiranti Cristina Chiabotto al folto pubblico che segue le varie tappe. Sia ad Avezzano che a Celano saranno ospiti l’ex Miss Italia Claudia Trieste e l’imitatore Francesco Capodacqua. Fin qui le serate del tour hanno riscosso grande successo. Ad imporsi nelle prime tappe sono state le bellissime Ilenia Memmo, Ilaria Roselli, Alice Staffilano ed Erika Nicolosi. Le miss si sono fatte apprezzare a Trasacco (organizzazione a cura del comune), a Sante Marie (serata organizzata dall’amministrazione comunale), a Monterale (organizzazione a cura della pro-loco), a Civita D’Antino (nel centro rovetano la serata è stata organizzata dalla caffetteria di Paolo e Gabriella De Blasis), e a Corcumello (qui le miss sono state ospiti del comitato feste patronali).

Ora tocca al capoluogo marsicano e poi a Celano, due piazze storiche per il concorso di bellezza organizzato in Abruzzo e nelle Marche dall’agenzia Pai di Mimmo Del Moro. Delegato in marsica e provincia è Gabriele Zarroli. Collaborano alla realizzazione delle serate: Ivria Montedoro, Camillo Del Romano, Bruno Barteloni, Giuseppe Vitagliani, Lino Felli, Augusto D’Amico, Sergio Ranieri, Carlo Michetti e radio Monte Velino, Gianni Tirabassi. In ogni serata si sono esibiti fin qui cantanti, ballerini e giovani artisti molto apprezzati dal pubblico: Ilaria Di Nino, Lorenzo Martelli, Laura Fantauzzo, Marco Boni, Silvia Cosmi, Matteo Tortora, il gruppo Star Dance ed altri. Le miss sono fotografate da Antonio Oddi. Alla realizzazione della tappa di Corcumello infine, ha collaborato il manager ed agente di spettacolo Settimio Colangelo.