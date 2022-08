Grande successo per il settimo Trofeo Open Città di Carsoli (foto)

Si è concluso con grande successo il settimo Trofeo Open Città di Carsoli che si è svolto dal 23 luglio al 6 agosto al circolo tennis Le Sequoie di Emiliano Paolini. Una partecipazione numerosa con 139 atleti in totale, 107 uomini e 32 donne. Queste ultime hanno preso parte alla manifestazione da ogni parte d’Italia: dalla Campagna alla Puglia passando per la Sicilia. La maggior parte degli uomini, invece, proveniva prettamente dalla regione Lazio.

Il torneo era tappa del circuito abruzzese federale denominato “Fit Abruzzo Tennis Tour“. Il montepremi di ciascuna tappa è stato di 3.000 euro e biglietti per le finali delle Nitto Atp Finals di Torino per i vincitori.

In ambito maschile, Gianluca Di Nicola di Avezzano categoria 2.2 ha avuto la meglio su Edoardo Monti di Roma categoria 2.3. Per quanto riguarda le donne, Miriana Galietta di Benevento categoria 2.5 ha vinto contro Giulia Tedesco 2.4. di Palermo.

Durante l’evento di Carsoli, in abbinamento anche un torneo Tpra di tennis e padel, valevole per il secondo “Trofeo Abruzzo Tpra 2022“. In questo caso le vittorie sono state di Alessandro Zani su Danilo Paolucci (tennis singolare), Compagno-Di Biase (ASD Sporting Cat) su De Sanctis-Bianchi (APD Tennis Academy Le Sequoie) per il padel Maschile, Venturini-D’Ascanio (ASD Sporting Cat) su Salvadei-Spaziani (APD Tennis Academy Le Sequoie) per il padel Femminile, Pergolini-De Sanctis (APD Tennis Academy Le Sequoie) su Giorgi-Bianchi (APD Tennis Academy Le Sequoie) per il padel Misto.

Complimenti a tutti i partecipanti di un torneo vissuto tra sport e amicizia, nella splendida cornice del Circolo Tennis Le Sequoie.