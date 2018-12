Grande successo per il reparto oculistico di Avezzano, aumenta il numero degli interventi rispetto allo scorso anno

Avezzano. L’attività lavorativa del 2018 è stata principalmente indirizzata al consolidamento dei risultati ottenuti negli anni precedenti ponendo particolare attenzione all’organizzazione dell’U.O. di oculistica secondo quanto previsto nella legge di riordino della rete (secondo quanto previsto dalle direttive regionali ed aziendali), all’integrazione dell’UOC di oculistica di Avezzano con l’oculistica di Sulmona secondo quanto previsto nell’atto aziendale, allo svolgimento di nuove attività chirurgiche e diagnostiche che hanno consentito un miglioramento qualitativo dell’attività.

L’elevata competenza e capacità tecnica degli operatori medici, paramedici e tecnici ed un soddisfacente accordo interpersonale, sono stati molto importanti per raggiungere i risultati ottenuti.

Riguardo all’attività ospedaliera, il numero degli interventi chirurgici notevolmente aumentato rispetto all’anno precedente anche in considerazione del fatto che i nostri chirurghi operano nell’ospedale di Sulmona con due accessi settimanali, la introduzione di nuove metodiche ha determinato un miglioramento qualitativo delle prestazioni. Sono stati effettuati complessivamente al 30.11.2018 2776 interventi chirurgici al 30.settembre 24.074 prestazioni ambulatoriali.

Riguardo all’attività ambulatoriale nel corso dell’anno si sono sviluppati settori particolari ad elevata specializzazione. L’attività ambulatoriale di 2° livello (amb pediatrico,diabetici,glaucoma chir refr. Argon laser e yag laser oct morfometria papillare) è aumentata e migliorata nella quantità e nella qualità. Il servizio di chirurgia rifrattiva ha consentito eccellenti livelli d’operatività, possibili solo in pochissimi centri pubblici Italiani Il servizio per la diagnosi e prevenzione del glaucoma, il servizio di fluorangiografia e laser ed infine il servizio d’oftalmologia pediatrica, la Retina Medica rappresentano senza dubbio attività qualificanti ben conosciute ed apprezzate dall’utenza ed hanno nel corso dell’anno ulteriormente migliorato quali – quantitativamente il livello delle prestazioni offerte. Non posso non citare la grande disponibilità e capacità professionale oltre che del personale medico, del personale infermieristico delle ortottiste e degli OSS di entrambi gli ospedali che quotidianamente si prodigano per fornire ai cittadini servizi di qualità con grande senso di responsabilità e di appartenenza all’Azienda.