Grande successo per il modello dell’alternanza scuola-lavoro all’Istituto per il turismo “A. Argoli” di Tagliacozzo

L’Istituto tecnico economico per il turismo “A. Argoli” di Tagliacozzo, un’eccellenza in Abruzzo, è stato protagonista sabato mattina 20 ottobre, nella sala consigliare del municipio per raccontare il proprio progetto alternanza scuola lavoro.

L’alternanza è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione, a orientarne il percorso di studio e, in prospettiva, di lavoro grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. Nulla di meglio quindi che studiare turismo a Tagliacozzo ed immergersi direttamente nelle realtà delle manifestazioni turistiche che l’amministrazione comunale della città capoluogo della cultura marsicana organizza e promuove durante l’anno. Il tutto in ottima simbiosi di collaborazione con l’energica e lungimirante dirigente scolastica Prof.ssa Patrizia Marziale, il sindaco Vincenzo Giovagnorio, il qualificato corpo docenti e l’amministrazione comunale. “È questo il successo del nostro Istituto” ha dichiarato il primo cittadino Vincenzo Giovagnorio “che sta scalando le classifiche qualitative del centro Italia: una rapporto di sinergica collaborazione con l’amministrazione comunale e una partecipazione diretta a tutti gli eventi che promuovono il turismo sul nostro territorio”. Oltre 60 ragazzi che hanno collaborato ai 12 spettacoli della stagione teatrale invernale e ai 50 spettacoli del “Festival Internazionale di Mezza Estate”; 105 giorni di presidio e accoglienza all’infopoint municipale; la partecipazione a oltre dieci incontri culturali e presentazioni di libri; la gestione di migliaia di visitatori da fine luglio a fine agosto per la collettiva di arte “Contemporanea 2018” nel Palazzo Ducale e da settembre a ottobre per la mostra “Scrigni da sfogliare” al Mu.S.Fra. In sintesi questi i numeri di quanto realizzato con l’I.T.E.T. in collaborazione con l’associazione di promozione turistica “You can go”, diretta da Maria Zaccone e con la partecipazione dei tutor Tiziana Gobbi e Giacomo Morgante impegnati nel coordinamento dei gruppi di lavoro. I giovani e la società civile sempre più coinvolti con la scuola per progettare il loro futuro.