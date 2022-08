Grande successo per il golden short film festival di Avezzano: ecco i vincitori

Avezzano. Grande successo per il secondo ‘Golden Short Film Festival’. Un’edizione di qualità, premiata dalla partecipazione di oltre 1200 lavori in concorso provenienti da 50 paesi e da un pubblico numeroso che ha applaudito i vincitori fino alla fine.

Il Festival, presentato da Luca Di Nicola, è nato con l’intento di raccontare il nuovo cinema mondiale e le tendenze filmiche contemporanee. L’evento si è svolto in piazza della Repubblica, ai piedi del palazzo comunale illuminato scenicamente ed è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Avezzano. La promozione dell’evento in marsica, è stata a cura del Comitato per la Comunicazione Culturale Città di Avezzano in collaborazione con Meta Aps, l’associazione ideatrice dell’iniziativa. La kermesse si è avvalsa inoltre, del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell’Aquila.

“Siamo già a lavoro per la terza edizione del Festival -dichiarano gli organizzatori- un importante evento in grado di contribuire al rilancio proprio attraverso la cultura”.

Il premio principale del concorso è andato a ‘Distances’ della regista spagnola Susan Béjar, un cortometraggio che racconta una storia dalle tematiche contemporanee ovvero la considerazione dell’altro nell’epoca pregiudizio e dell’individualismo esasperato. Questi i vincitori della seconda edizione:

Golden Actor: Leo Gullotta per ‘Vecchio’ (Italia),

Golden Actress: Aubree Bouche per ‘Beta’ (Stati Uniti),

Golden Animated: ‘Mum is pouring again’ di Hugo de Faucompret (Francia),

Golden Cinematografy: Mario D’Anna per ‘Manuel’ (Italia),

Miglior corto di commedia: ‘Dron’t you love me?’ di Madeleine Dudley (Australia),

Golden Director: Cynthia Wade per Sproutland (Usa),

Miglior Corto Documentario:

‘Meet the Millennial’- inside the pressure cooker di Joep Van Osch (Hong Kong).