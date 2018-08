Gioia dei Marsi. Grande successo per il centro estivo targato Marsica est a Gioia dei Marsi. L’iniziativa, organizzata e curata dall’asd Virtus Marsica Est, associazione sportiva con sede in Ortucchio ma attiva anche nei comuni di Gioia dei Marsi e Lecce nei Marsi, si è conclusa nei giorni scorsi tra l’entusiasmo delle famiglie. Il centro estivo è iniziato il 18 giugno e ha visto alternarsi, nelle varie settimane, circa 90 bambini. Il centro si è svolto nel Tropical Park di Casali D’Aschi, struttura, ricca di spazi verdi ma anche di servizi efficienti, ottimamente gestita da Mario De Angelis. I ragazzi hanno avuto modo di dilettarsi con vari sport: nuoto, calcio, karate, danza e attività espressive in genere.

“Sono veramente entusiasta di come sia andato il centro estivo”, ha commentato Tiziano Mariani, presidente della Virtus Marsica Est, “sinceramente non ci aspettavamo tutta questa affluenza, ma non c’è che esserne fieri; Vuol dire che lavoriamo bene come associazione e i genitori apprezzano il nostro impegno. Per tutto ciò bisogna ringraziare in primis le maestre – continua Mariani – che sono state veramente professionali e i bambini hanno avuto un bel attaccamento ad esse; Ringrazio la maestra responsabile del centro, Barbara De Agostinis e poi tutte le altre: Eleonora Vallabini, Amelia Pettirossi, Rosanna Grassi, Lory Carosi e Andrea Giulia Pennacchio. Un caloroso grazie a Domenico Simonetti e Gabriele Balestrieri, consiglieri comunali che si sono adoperati e non poco per la causa. Grazie anche agli istruttori Marino Partemi, che ha curato inoltre con me tutta l’organizzazione del centro e a Michela Salatino, Fabrizio Fracassi e all’autista Aldo Flammini.

Dai primi commenti – conclude Mariani – i comuni sono felici che tutto sia andato per il meglio e che il servizio offerto sia stato soddisfacente; anche da noi si possono avere servizi importanti, non bisogna andare lontano. Anzi, l’anno prossimo si cercherà sicuramente di fare ancora meglio, magari inserendo il tutto all’interno di un progetto con le scuole, che come la nostra associazione, riunisce tutti e tre i paesi e si cercherà di migliorare la sinergia con le strutture direttamente connesse al centro quali piscine, campetti di calcio, e con l’ausilio delle associazioni e organizzazioni locali. Tutto ciò è necessario per aumentare sempre di più l’aggregazione dei più giovani delle varie comunità che possono avere un riferimento locale per la loro crescita, educazione e divertimento!