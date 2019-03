Grande successo per gli atleti della Taekwondo Celano, dalle Marche si torna con una valigia di medaglie

Celano. Grande affermazione del Centro Taekwondo Celano, Team Cotturone dei maestri Ennio e Calvino, al Campionato Interregionale delle Marche svoltosi a Pesaro. La squadra si è confermata tra le più forti d’Italia aggiudicandosi un memorabile 3 posto nella classifica generale delle società conquistando 5 ori, 4 argenti e 3 bronzi.

Straordinario Nicolas Esposito che scende in campo tra lo stupore dei tifosi dato il suo infortunio al piede, eroicamente conquista un oro tra l’ incredulità di tutti. Continua il periodo di forma di Francesco Scamolla dopo l’argento agli internazionali di Germania vince l’Intrregionale delle Marche.

Oro anche per Ivana Ciccarelli che surclassa l’avversaria in una finale dove risulta nettamente superiore. Sul gradino più alto del podio anche Giada Piccone che dopo il lungo stop riprende l’attività agonistica con un successo. Primo posto anche per Andrea Di Renzo l’atleta, dopo essere passato in svantaggio recupera e vince la categoria.

Buone le prestazioni di Mario Ciccarelli e Luigi Fegatilli, i due atleti continuano la scia positiva conquistando due argenti confrontandosi con una categoria superiore. In salita la gara di Assunta Finanza che trova un’avversaria ostica e si arrende in finale perdendo di misura, argento anche per lei. Buona anche la prova di Giovanni Luccitti, nella prima gara nella nuova categoria deve ancora ambientarsi ma riesce comunque a conquistare un secondo posto.

Bronzo per Vittoriano Tirabassi, 4 incontri combattuti con tanta grinta, un atleta che non si arrende mai. Serena Tirabassi pur conducendo l’incontro fino all’ultimo round si fa raggiungere e superare dall’avversaria negli ultimi istanti di gara. Buona la prestazione di Alessio Fosca 3 classificato dopo aver superato brillantemente i quarti di finale, in un derby casalingo cede il pass della finale al compagno di squadra Luigi Fegatilli.

Netti miglioramenti per Mattia Venditti, combatte con grinta e determinazione e si arrende in semifinale dopo aver condotto due round in vantaggio, conquista la medaglia di bronzo. Prestazione convincente anche per Mattia Tersigni che torna alle gare dopo un lungo stop, meritatissimo bronzo per lui. Anche Giorgia Stornelli torna a combattere arrendendosi dopo un buon incontro all’avversaria che alla fine vincerà il torneo.

Un’altra giornata memorabile per il Centro Taekwondo Celano che fa incetta di medaglie e conquista la coppa come società terza classificata continuando la scia di successi in campo Nazionale e Internazionale.