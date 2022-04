Grande successo per “Don Pasquale e Mariarosa”, la commedia di “Zi’ frate” messa in scena dai bambini

Luco dei Marsi. Successo per la commedia dialettale luchese di Pierino “Zi frate”, interpretata da bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia “Maria Teresa Fatato”.

Ieri sera, nel teatro delle Suore Trinitarie di Luco dei Marsi, è andata in scena la commedia dialettale “Don Pasquale e Mariarosa”, scritta da Pietro Bianchi, in arte Pierino “Zi’ Frate”, e messa in scena da Alba Guercioni, insegnante della scuola dell’infanzia paritaria Maria Teresa Fatato, delle Suore Trinitarie. La recita, rappresentata da bambini di cinque anni, racconta la storia di due coniugi benestanti della Luco dei Marsi degli anni ’50, che hanno due figlie. Don Pasquale è un uomo generoso e caritatevole, e queste sue caratteristiche sono il nucleo centrale della rappresentazione teatrale. Ma i soldi sono croce e delizia per Don Pasquale, che anzitutto deve guardarsi dai due fratelli, che ogni volta trovano mille scuse per non pagare l’affitto delle terre e cercano sempre il modo di spillargli dei soldi, ma anche dal parroco, che con la scusa delle benedizioni delle case cerca il suo appoggio economico per finanziare dei lavori per il quadro della Madonna. Al contrario una famiglia della Petogna, che anni addietro si era fatta prestare dei soldi per una malattia del capofamiglia, trova l’occasione per restituire i soldi a Don Pasquale. Insomma quella andata in scena ieri sera è stata una commedia che ha emozionato molto gli spettatori in sala, soprattutto per la giovane età degli attori, che hanno fatto una performance strepitosa e stregato la platea, facendo capire che il teatro dialettale luchese è una fucina di grandi talenti, tra cui un giorno si spera possa uscire colui che erediterà il testimone di Pierino Zi’ Frate, pilastro della commedia dialettale marsicana. Di seguito le foto della rappresentazione teatrale.