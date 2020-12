Grande successo per “Avezzano in Rap”, evento in diretta streaming dal Castello Orsini

Avezzano. Centinaia di visualizzazioni, tantissimi commenti e larga partecipazione di utenti, telespettatori ed appassionati per la prima edizione di “Avezzano in rap”, rassegna per giovani rapper.

L’evento si è svolto, rigorosamente senza pubblico dal vivo, al Castello Orsini in diretta sul canale 119 del digitale terrestre InfoMediaNews e contestualmente, in diretta streaming su Marsicalive, Terre Marsicane, Marsicaweb e su InfoMediaNews. Protagonisti della serata pre natalizia, tre giovani promesse del rap: Lehxon, Hainer e Sav3d. I tre giovani talenti marsicani sono stati presentati con brio e professionalità da Luca Di Nicola.

L’organizzazione dell’iniziativa cultural-musicale è stata a cura della Colangelo management di Settimio Colangelo in collaborazione e con il patrocinio del comune di Avezzano. Durante la serata, sono interventi anche gli attori Maurizio Mattioli e Lorenzo Flaherty in collegamento video, il dottor Adelmo Di Salvatore direttore del servizio per le dipendenze della Asl e il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio. La regia audio e luci è stata appannaggio di Alfredo Diamanti dell’ Underground Studio’s. “Una serata speciale per iniziare a far ripartire la cultura nella nostra città – ha dichiarato sul palco Gianni Di Pangrazio, sindaco di Avezzano – si è voluto dare spazio a giovani talentuosi e ad un genere musicale che ha un grosso seguito, soprattutto fra i più giovani. VIsti i risultati – ha concluso il sindaco- è stata un’ottima idea”.