Grande successo dell’evento Vino & Vitello by Cantina del Fucino

Avezzano. Sono stati davvero numerosi i curiosi e i clienti abituali che domenica scorsa hanno partecipato al simpatico evento di fine estate organizzato dalla Cantina del Fucino. Una giornata gioiosa e spensierata, all’insegna della convivialità e dell’amicizia. Le attività organizzative erano partite dal giorno prima, quando un intero vitello dal peso di circa 300 chilogrammi era stato posto a cuocere lentamente su uno spiedo rotante speciale, allestito per l’occasione. Tante persone erano andate a curiosare, accolti con la consueta disponibilità dallo staff della cantina. Di fronte a un buon calice e pregando per un meteo favorevole, avevano assistito alle operazioni preliminari e all’inizio del lento processo di cottura, che sarebbe durato tutta la notte e fino al pranzo del giorno successivo. Domenica la grande festa, dove la carne tenera e succulenta, è stata sporzionata, arricchita da un gustoso contorno di patate e fagioli, e innaffiata da generosi bicchieri di buon vino. “Siamo stati davvero contenti di vedere tutte queste persone alla cantina“, ha dichiarato il presidente Lorenzo Savina, “è per noi uno stimolo e un segnale di incoraggiamento, in un momento che non è facile per nessuno. Stiamo preparando i nuovi vini, che saranno presto sul mercato e speriamo che il pubblico li possa apprezzare sempre di più. Faremo nuovi eventi come questo, perché abbiamo visto che alla gente piacciono e che ci sono vicini. Quindi un arrivederci a tutti per il prossimo appuntamento!”