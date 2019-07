Grande successo alla Corsa del Cappello di Paganica per gli arrosticini Euro-Cash Di Cintio

Con la vittoria del rione Pietralata, della frazione aquilana di Paganica, si è conclusa la XVIII edizione della tradizionale Corsa del Cappello. Un tuffo nel passato, tra musica, cucina tradizionale, eventi per grandi e piccoli, laboratori e divertimento, attraverso la rievocazione della storica staffetta sportiva tra i quattro rioni “Pietralata”, “Colle”, “Sant’Antonio” e “Piazza”, che si ogni anno si svolge tra le vie del borgo utilizzando come testimone, appunto, un cappello. Al successo della manifestazione ha contribuito quest’anno anche l’azienda marsicana Euro-Cash Di Cintio, che ha fornito agli organizzatori ben 25.000 arrosticini di pecora!

I grandi numeri non spaventano certo la Euro Cash, visto che nei suoi laboratori di macellazione passa ogni anno circa il 25% di tutta la carne lavorata in Abruzzo. Da tempo però l’azienda della famiglia Di Cintio ha puntato anche ad una linea di altà qualità, come quella recentemente presentata a base di carne di cinghiale da cattura sul Parco Sirente Velino. Per la popolare festa di Paganica, invece, gran parte della fornitura era proveniente da allevamenti controllati e certificati, che usano solo tagli nobili come il coscio o la spalla, al contrario di quanto accade con carni spesso di provenienza transalpina. Questa stessa materia prima è la stessa che trovate nei punti vendita Conad a gestione diretta e presso il loro spaccio aziendale:

Su prenotazione si chiama il 0863441940 orari 09:00-13:00 e 15:30-18:30 LUN-SAB

oppure via mail a: ordini@euro-cash.it

E poi ritiro in sede in Via Sant’Andrea 97, ad Avezzano, oppure in uno dei punti Conad di Capistrello, Civitella Roveto, Trasacco, Magliano dei Marsi e Tagliacozzo.