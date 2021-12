Grande successo ad Avezzano per magie di Natale, ma c’è ancora molto da scoprire

Avezzano. Grande affluenza di pubblico nel fine settimana, a testimoniare l’apprezzamento per Magie di Natale, un successo che porta l’organizzazione ad offrire sempre di più. Una grande partecipazione di bambini ed adulti per vivere la festa più attesa dell’anno.

Uno dei punti più importanti per i piccini è la casetta di Babbo Natale, ma soprattutto la cassetta dove poter imbucare la propria letterina. Bisogna affrettarsi perché l’Ufficio Postale Polare ritirerà tutta la corrispondenza dei bambini la sera di mercoledì, 22 dicembre, per premiare la più bella ed originale domenica, 26 dicembre.

Ancora un cambiamento, con la presenza di nuovi espositori negli stand delle bianche pagode, che giunge dal Piemonte. Dalla provincia di Biella, arriva un artista che da 35 anni è dedito alla lavorazione di un oggetto che sfida la tecnologia: la penna. Una vastissima produzione di penne modellate a mano con i legni più particolari: dall’acero all’ulivo, dal noce al ciliegio, dal frisé al mandorlo, per menzionarne solo alcuni. La regina delle penne resta nel tempo la stilografica. Un’esposizione che deve essere vista più che descritta. Dalla provincia di Novara, arriva la dolcezza. Confetture fatte senza conservanti con frutta coltivata nell’azienda. Produttori di confetture artigianali che si divertono ad abbinare i sapori. Cioccolato con lavanda, liquirizia e violette, cioccolato con le pere, pesche con cioccolato e amaretti. Confetture particolari per accompagnare i formaggi: con la birra, pera con la grappa, mele e fieno. Come resistere?

Ancora, per soddisfare il palato dei più esigenti, la possibilità di gustare la produzione di formaggi caprini a latte crudo, senza pastorizzazione, grazie alla quale vengono mantenute le proprietà del latte appena munto. L’azienda proviene da Tortoreto e porta caciotte stagionate dai 7 agli 8 mesi. Nello stand si può trovare un’idea regalo gustosissima: il ”pacco eco”, la confezione di cartone, abbellita da iuta, è ricca di leccornie ricevute dalla produzione di sei aziende abruzzesi: contiene miele, vino, olio, biscotti, farina di grano duro e ceci e ovviamente l’ottimo formaggio.

Di tutt’altro genere lo stand che ospita, fino a martedì, 21 dicembre, l’associazione culturale “La Chiave di Volta”, con presidente Patrizia Orlandi, che supporta l’iniziativa “Abbraccia il tuo amico a quattro zampe e sorridi!”: una foto in alta definizione scattata dalla professionista Myriam Fossellini, che vi immortalerà con il più fedele amico a quattro zampe. Per il progetto “Cerco casa, sono un randagio”, della ASL 1 Abruzzo verrà devoluto l’intero ricavato della vendita delle fotografie.

Dal 22 al 26 dicembre, prende posto “Dogs & Horses”, fondata da Licia Monaco, un gruppo di distaccamento della Protezione Civile di Massa d’Albe, che da anni cura l’ addestramento dei cani da soccorso, soprattutto la preparazione di binomi (cane-conduttore) da portare agli esami, proprio per far sì che si possano avere unità cinofile sul territorio autorizzate ad intervenire nel soccorso. La presenza è finalizzata a promuovere le attività relative alla Protezione civile e sensibilizzare la parte cinofila del soccorso. Per il territorio in cui si vive e per come si è esposti a situazioni critiche a livello sismico, avere le unità cinofile già sul posto significa la tempestività nell’intervento per il soccorso in superficie e su macerie. E’ non solo importante, ma necessario.

Ospite di Magie di Natale l’AIPD – sez. Marsica (Associazione Italiana Persone Down) che, con “Guardiamoci negli occhi”, punta a far comprendere che “un adulto con disabilità intellettiva, non è un bambino, ma un adulto semplice.” Tanti i progetti che l’associazione porta avanti in funzione di un inserimento lavorativo. Tutto è teso a migliorare la condizione di vita per l’inserimento in tutti gli ambiti nella società.

E’ un ricco programma di spettacoli ed animazione a fare da contorno al mercatino di Natale. Sempre di grande attrazione le esibizioni degli artisti di strada, giocolieri, mangiatori di fuoco, trampolieri, ma prima di tutto animazione per i bambini. A questo si deve il successo di Magie di Natale, organizzato dal Comune di Avezzano con la attiva collaborazione di Morelli Eventi e Abruzzo in Musica.

Ecco gli eventi che arricchiranno le giornate prima della grande Festa del Natale:

Martedì, 21 dicembre, ore 16:30 – Letture sotto l’albero by Coccodrago

Mercoledì, 22 dicembre, ore 17:30 – Balliamo sotto l’albero by Cinzia Corticelli

Giovedì, 23 dicembre, ore 16:30 – Spettacolo di danza by Golden Dancing Alessandra Verna

Giovedì, 23 dicembre, ore 18:00 – Piccole voci di Natale by Ambra Barretta

Venerdì, 25 dicembre, ore 17:30 – Mascotte in piazza

Sabato, 26 dicembre, ore 17:30 – Mascotte in piazza e premiazione letterina di Babbo Natale.

Continua, con la sua inspiegabile atmosfera, la sensazione di vivere pienamente la magia del Natale.

Per informazioni:

Contattare i seguenti numeri: 338.5945986 oppure 328.7873666

oppure vistare la pagina facebook magiedinatale.