Grande successo ad Avezzano per il Rock Night 2019 a piazza Risorgimento: sul palco i The Loom, Bad Medicine e Maxwell Pies

Avezzano. Nella bella cornice di Piazza Risorgimento ad Avezzano si è svolta ieri sera la prima edizione del “Rock Nights 2019”, un evento unico nel suo genere dove protagonista è la musica rock. Il percorso musicale è strutturato in tre appuntamenti nella capitale marsicana, oltre a quello riuscitissimo di ieri sera, seguiranno poi le date di Domenica 11 Agosto, e un terzo grande evento conclusivo il 27 Agosto. L’orario di inizio spettacolo è sempre intorno alle ore 21.30. Ieri sera sul palco sono salite tre band in sequenza: The Loom, i Bad Medicine ed i Maxwell Pies, che hanno deliziato il pubblico presente con una sequenza dei migliori brani di musica rock molti dei quali composti dai gruppi stessi, altri invece i grandi successi che hanno entusiamato. L’evento è stato presentato dal giornalista Daniele Imperiale, esperto in contest musicali per la comunicazione innovativa, in tandem con Catia Fabbri presidente dell’Associazione B.M. Music. Ciascuna band, con una propria storia ma tutte legate dalla grande passione per la celebrazione della musica rock. L’evento è stato anche occasione per presentare l’Associazione di cui la Fabbri è presidente e che si occupa dell’organizzazione degli eventi in tour itineranti e concerti. “La nostra associazione – ha spiegato Catia Fabbri – è nata per fornire strumenti di supporto alle band, agli artisti emergenti e per unire quindi le forze ed esprimere le potenzialità immense di una musica che riesce a legare tutte le età”. E dunque prima edizione in grande stile per il Rock Nights.