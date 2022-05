Grande successo ad Aielli per la quinta edizione della Sirente bike marathon (FOTO)

Aielli. Permane vivissima la soddisfazione per il successo organizzativo della Sirente Bike Marathon Ana Aielli valevole per i circuiti Mtb Abruzzo Cup, Race Cup Centro Italia Mtb e Sulle Orme dei Sanniti.

Ad Aielli, da cui la gara è partita, si sono presentati in 300 tra coloro che hanno optato per la marathon di 67,5 chilometri e la granfondo di 34,5 chilometri. Questa ragguardevole partecipazione ha confortato l’impegno profuso dall’Avezzano Mtb e dal Gruppo Alpini Aielli oltre al plauso dell’amministrazione comunale locale del sindaco Enzo Di Natale e dell’ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino del presidente Francesco D’Amore che ha potuto constatare la validità della manifestazione già fermata un anno dalla pandemia e che ora non dovrebbe più conoscere ulteriori interruzioni nella speranza di riportare il campionato italiano marathon.

Sulla lunga salita verso il Sirente ad animare la competizione marathon ci hanno pensato Franco Casella (Dama Pasolini Bikepro), Davide Giorgini (Dama Pasolini Bikepro) e il campione italiano master 3 di specialità Luigi Ferritto (Team Giannini) che hanno scavato un cospicuo margine su Matteo Piacentini (Team Bike Palombara Sabina), Michele Angeletti (Bike Therapy) e Mirko Zanni (Il Triciclo Sedicino).

Ai meno 10 dal traguardo Casella e Ferritto sono rimasti a guidare la testa della corsa e in quest’ordine sono poi giunti sotto l’arrivo al primo e al secondo posto, lasciando a Giorgini la terza piazza.

Gara tutta solitaria al femminile per Karin Sorgi (Lineaoro Bike Avezzano) che si è messa alle spalle Ana Maria Risca (New Mario Pupilli) e Monica Alati (Avis Bike Cingoli).

A comporre i podi della granfondo Vincenzo Della Rocca (Team Over the Top Bike), Simone Scarsella (Alatri Bike) e Giuseppe Maiello (Team Giannini) al maschile, oltre a Mariangela Roncacci (Race Mountain Folcarelli Team) come unica rappresentante della quota rosa.

“Il consenso ricevuto in questa quinta edizione – spiega Gaetano Iacobucci a nome del Gruppo Alpini Aielli – ci ha fatto comprendere che siamo sulla strada giusta per continuare a far crescere questa manifestazione oltre a pubblicizzare le bellezze della nostra Aielli con la Torre delle Stelle e i murales nel nostro borgo”.

I campionati regionali Marathon fc Abruzzo 2022

Open: Franco Casella (Dama Pasolini Bikepro)

Master donna: Karin Sorgi (Lineaoro Bike Avezzano)

Elite sport: Marco Paiorisi (Attitude Team)

Master 1: Luca Alfano (Attitude Team)

Master 2: Matteo Colaiacovo (Bike Shock Team)

Master 3: Domenico Campini (Ciclistica L’Aquila Angelo Picco)

Master 4: Luigi Mastrantonio (Attitude Team)

Master 5: Lino Budiani (Ruote Libere)

Master 6: Leonardo Pelusi (Bicimania Fossacesia)

Master 7: Michele Rubeis (Ciclistica L’Aquila-Angelo Picco)

Master 8: Pio Tullio (Ciclistica L’Aquila-Angelo Picco)