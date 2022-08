Grande spettacolo a Tagliacozzo, “Il Volo” conclude una stagione da record

Lunedì. Nella bellissima Piazza dell’Obelisco il Festival Internazionale di Mezza Estate chiude la 38° stagione con il concerto de Il Volo insieme all’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli, direttore artistico della rassegna.

Una stagione che ha battuto ogni record precedente in termini di presenze che conferma Tagliacozzo Festival come una delle realtà musicali più prestigiose del territorio nazionale. La tappa del tour estivo “Il Volo live in concert”, partito il 4 giugno dall’Arena di Verona, a Tagliacozzo certifica l’aspirazione internazionale del Festival ormai riconosciuto anche all’estero.

“Siamo giunti alla fine di una programmazione davvero unica – dice l’Assessore alla Cultura Chiara Nanni – di cui siamo particolarmente entusiasti. L’aumento record di presenze e di partecipazione ha costituito un grande volano per tutta la città di Tagliacozzo da ogni punto di vista. L’importanza degli artisti invitati e la presenza di un pubblico sempre più numeroso si traducono in un nuovo modo di percepire questo Festival sempre più internazionale come testimoniato dalla presenza di numerosissimi turisti provenienti da molti paesi europei. Già siamo in programmazione con il programma del prossimo anno che sarà ancora più internazionale e resterà sicuramente nel cuore di tutti i nostri affezionati”.

Un programma di due ore di musica che unisce i classici de Il Volo, raccolti nell’album “10 YEARS”, e i brani estratti dall’ultimo disco “IL VOLO SINGS MORRICONE” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Tra i classici del repertorio del trio anche My Way, Your Song, All by myself, Caruso, Volare, Se telefonando, Granada e molti altri.

“Vedere il nome della città di Tagliacozzo – dice Jacopo Sipari – insieme ad Osaka, Detroit, Chicago, Tokyo, Boston, Betlemme, Sidney, New York e Los Angeles ci rende davvero molto orgogliosi. Tre grandi artisti che concludono una stagione di grande valore e bellezza che resterà nel cuore dei nostri affezionati. Sono felice anche che sia proprio l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, perla preziosa della nostra Regione, ad accompagnare il concerto, giusta conclusione di un Festival che l’ha vista, come sempre, protagonista. In questi 6 anni di gestione della rassegna tante cose sono cambiate ed è davvero bello vedere questo Festival annoverato ormai tra le grandi rassegne d’Italia, orgoglio d’Abruzzo per il nostro territorio nazionale”.

Il Volo è costituito da due tenori e un baritono, Piero Barone, Ignazio Boschetto e l’abruzzese Gianluca Ginoble, sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. Divenuti famosissimi in tutto il mondo Interpretando brani perlopiù appartenenti alla tradizione classica italiana e internazionale, con stile e arrangiamenti moderni, e brani pop in chiave classica, hanno inciso anche brani in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina. Il gruppo ha vinto il Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande amore; con lo stesso pezzo ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2015.Ultimi biglietti disponibili su www.i-ticket.it.