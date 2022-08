Grande soddisfazione per la prima edizione della “Notte bianca” a Gioia dei Marsi (FOTO)

Gioia dei Marsi. Splendida nottata quella, da poco conclusasi, della prima edizione della “notte bianca” a Gioia dei Marsi.

Strade e piazza piene di stend, musica, enogastronomia, artisti da strada ma soprattutto di tanta ma tanta gente vogliosa di divertirsi, di ripartire, di riappropriarsi della propria sfera di socialità.

Grande soddisfazione da parte del Sindaco Gianluca Alfonsi: “Davvero un bel momento di spensieratezza ed allegria attraverso il quale abbiamo riportato al centro dell’attenzione la nostra comunità e di cui, da Sindaco, ringrazio, di vero cuore, tutti i commercianti del mio Paese che con noi hanno voluto fortemente questo evento e tutti i miei concittadini che, con l’ ospitalità che ci appartiene, hanno garantito accoglienza agli ospiti. Era una sfida certamente non facile ma ci siamo riusciti e come Paese non possiamo, tutti, che gioirne! Grazie alle tantissime persone che hanno voluto onorarci della loro presenza e che invito a tornare per gli altri eventi in programmazione. Avanti tutta, insieme con Gioia, conclude il Primo cittadino”.