Grande soddisfazione in casa Dynamica per la prima gara federale di ginnastica artistica

Tagliacozzo. Grande soddisfazione per i risultati della prima gara federale di ginnastica artistica Silver LB al palazzetto di Teramo. Le ginnaste della società sportiva Dynamica di Tagliacozzo, accompagnate dall’istruttrice Melis Alessandra, hanno affrontato questa impegnativa gara con ottimi risultati con la più piccola del gruppo Vanessa Marpepa che ha raggiunto il terzo posto.

Buoni anche le posizioni raggiunte dalle altre ragazze in gara: quarta Lavinia Mastroddi con una eccellente gara a parallele, e quinte Sara Marpepa che con il corpo libero ha dato sfogo alle sue crescenti capacità e doti atletiche e Sofia Marini che, seppur giovanissima, ha fatto valere la sua esperienza per affrontare una gara ad ottimi livelli. Le ragazze e l’allenatrice sono tornate a casa con un bagaglio di positività e di orgoglio per i traguardi raggiunti e si sono dette pronte a continuare l’allenamento per essere ancora più preparate per la prossima gara che si terrà tra qualche settimana