Grande perdita dall’acquedotto di Verrecchie, zona in degrado. La denuncia dei cittadini

Cappadocia. Un’ingente perdita d’acqua che non passa inosservata tra i cittadini di Verrecchie, frazione del comune di Cappadocia. Da tempo, alcuni abitanti, infatti, hanno individuato una rottura dell’acquedotto, situata più o meno nella verticale della chiesa di s. Rocco e la strada sterrata tra Verrecchie e Petrella Liri. Sembra che il danno prosegua infatti da mesi, anche a seguito di alcuni lavori che sono stati stati effettuati nella zona.

“A testimonianza del passaggio dei lavori”, ha riferito un gruppo di cittadini che ha raccolto le immagini della perdita, “la zona è stata lasciata completamente in degrado, con cumuli di terra pericolosi anche per eventuali turisti che in queste giornate estive vogliono godere del panorama di montagna”, concludono, “in fondo alla valle, inoltre, la zona è completamente paludosa a causa dello scarico dell’acqua fuoriuscente dalla perdita”. Necessario dunque un intervento repentino, specie in un momento in cui la sensibilità verso l’ambiente è fondamentale per cercare di salvaguardare il nostro ecosistema. (r.c.m.)