Grande partecipazione per la quinta edizione di Sposiamoci: ecco le coppie vincitrici e tutti gli espositori

L’Aquila. Sono le coppie 46 e 28, le vincitrici dei bonus messi in palio da Sposiamoci che sabato e domenica scorsi ha accolto gli sposi nella sede espositiva del ristorante “Villa Giulia” dell’Aquila, coccolandoli con più di 40 esperti del settore Wedding.

Alle coppie, sorteggiate tra tutti i partecipanti, sono vanno, rispettivamente buoni di 500 e 300 euro da spendere in servizi per il matrimonio, tra gli espositori. Le coppie saranno contattate nella giornata di oggi per individuare le forniture.

Soddisfazione per l’andamento della kermesse, giunta alla sua quinta edizione, è stata espressa dagli organizzatori che, di anno in anno, rinforzano l’offerta, favorendo la partecipazione da tutta la regione e innalzando il livello dei servizi di consulenza e delle iniziative proposte. Sono, infatti, più di cento le coppie che hanno preso parte a “Sposiamoci” per l’organizzazione del loro matrimonio.

Sposiamoci tornerà presto con una nuova edizione e importanti novità. Tra gli espositori che hanno preso parte all’evento la produzione di foto e video di Alessandro Luciani, Arturo Pasquinucci per la lista di nozze e Atelier Big Joe di Sulmona, la pasticceria “Cake my way”, il centro benessere “Narciso”, il negozio di arredamenti “Dama Giulia arredamenti”, la gioielleria “Dimensione Oro”, “Divvì, il caricaturista per matrimoni”, la pasticceria “Dolci Emozioni”, “Francesca sposi” per abiti nuziali, “Francesco Di Cicco music” e “Freestyler”, “Gianmario Ventura Grafica & Stampa”, “Gianni Style Group”, “Green Actually”, “Guido Rispoli grafica e stampa”, “Home philosophy”, “Il paese delle meraviglie”, “Ilaria di Giustili”, “Legatoria centro stampa point”, la gioielleria “Linea oro”, il centro grafica e stampa “Mercury design” di Rosella Andreetti, “Musicarte ensemble”, “Myriam Fossellini Fotografie”, “Non solo party” bomboniere, “Nu art grafica e stampa”, “Piemmeauto” lista di nozze, “Parrucchieri 2.0”. “Roberta Volpe Narratrice”, “Roberto Grillo Fotografia”, “Rossana Lina Floreal Design”, “Selfie box l’Aquila”, “Sposabella” di Patrizia Ferella, “Sposi d’Abruzzo” magazine, “Stile libero” abiti per bambini, “studio fotografico Santarelli” foto e video, “twist twist” musica, ristorante “Villa Giulia”, auto di lusso e d’epoca “Vintage Car” e “We do, wedding cinematography” video.