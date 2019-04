Grande partecipazione all’inaugurazione della sede di Avezzano di GIB – Genera Insurance Broker

Avezzano. Attenzione e partecipazione per l’apertura della della sede di Avezzano di GIB – Genera Insurance Broker in via fratelli Rosselli 106. La società di intermediazione assicurativa, che affianca i clienti nella gestione dei “rischi”, si è avuta una grande partecipazione di rappresentanze istituzionali, del mondo economico e imprenditoriale della Marsica, che hanno mostrato un forte interesse per le attività che la società svilupperà nel territorio.

Hanno partecipato all’evento il consigliere regionale, presidente della quinta commissione Mario Quaglieri, i sindaci e i rappresenti dei Comuni di Celano, Trasacco San Benedetto dei Marsi, Pescina, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Civita D’Antino, dell’ente parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, i presidenti del Gal e Dmc della Marsica, del consiglio di sorveglianza del Cam, i rappresentanti delle associazioni di categoria, Valerio Dell’Olio presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti, Maurizio Di Nicola già consigliere Regionale, numerosi professionisti, rappresentanti di importanti aziende della Marsica e del mondo Bancario.

Durante L’incontro i rappresentanti della società hanno illustrato i servizi che la struttura è in grado di fornire, principalmente per gli enti pubblici, le aziende gli ordini professionali per la migliore gestione dei rischi assicurativi. L’obiettivo è quello di offrire servizi altamente qualificati, capaci di contribuire a generare un sistema di fiducia che rafforzi il tessuto economico e imprenditoriale dell’intero territorio della provincia dell’Aquila e Regione Abruzzo.

Il management aziendale esprime grande soddisfazione per l’ampia partecipazione all’evento inaugurale di ieri e ringrazia tutti i partecipanti, nell’auspico di poter essere un punto di riferimento e per dare un contributo di sviluppo alle relazione sociali ed economiche dell’intero territorio della Marsica e dell’Abruzzo.