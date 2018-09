Grande partecipazione alla sala Nicola Irti di Avezzano per l’incontro in ricordo delle vittime di mafia e terrorimo

Avezzano. Si è svolto ieri pomeriggio, nell’ex scuola Montessori di via Fontana ad Avezzano, “Stragi ed omicidi. Nel ricordo di tutte le vittime innocenti di mafie e terrorismo“, l’incontro per ricordare tutte le vittime innocenti della mafia, nell’ambito delle iniziative sulla promozione della Cultura della Legalità e della prevenzione della cultura della mafiosità.

L’assessore alla legalità, Leonardo Casciere, ha portato il saluto dell’amministrazione comunale e del sindaco Gabriele De Angelis alla presentazione del libro “La repubblica delle stragi. 1978/1994 Il patto di sangue tra Stato, mafia, P2 ed eversione nera”, a cura di Salvatore Borsellino (edito da PaperFirst).

La sala Nicola Irti della ex Montessori è stata riempita da una moltitudine di giovani, in particolare studenti universitari di Giurisprudenza, accorsi per ascoltare gli interventi di relatori qualificati e impegnati in tema di lotta alla mafia: Giovanni Spinosa, magistrato, presidente del Tribunale di Ancona e coautore del libro e Paolo De Chiara, giornalista d’inchiesta e scrittore.

Importante è stata la testimonianza di Tonino Braccia, superstite della strage di Bologna. Moderatore dell’incontro è stato Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafiaduemila.

“Grazie in primis a Nazzareno Di Matteo per aver assunto questa bella iniziativa”, afferma l’assessore, “che rappresenta un prezioso momento di approfondimento e un ringraziamento anche a coloro che hanno collaborato all’organizzazione, dalle Agende Rosse abruzzesi all’università telematica Pegaso Avezzano e a chi ha offerto spunti di riflessione ai partecipanti: Andrea Dell’Orso, presidente facente funzioni del Tribunale di Avezzano, Armando Floris di Pegaso, Francesco Di Matteo, rappresentante della Pinguino Nuoto, Mirko Toselli, rappresentante degli studenti di UniTe / Università degli Studi di Teramo sede di Avezzano e Massimiliano Travaglini di Agende Rosse Abruzzo gruppo “Falcone e Borsellino”.