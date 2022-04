Avezzano. Grande partecipazione al convegno “Avezzano e la Marsica nelle Prospettive di Sviluppo della Regione Abruzzo” che si è svolto il 20 Aprile presso la sala Picchi ex Arssa, organizzato dall’’Ordine dei Commercialisti e Esperti Contabili di Avezzano e della Marsica finalizzato al confronto fra le Associazioni di categoria e la Regione Abruzzo.

Ha coordinato i lavori la dottoressa Marisa Gismondi, consigliere dell’ordine con delega ai rapporti con le associazioni di categoria. Importante il contributo della relazione del Presidente dell’Ordine dottor Valerio Dell’Olio, che ha evidenziato tutte le criticità presenti nel nostro territorio, che hanno sicuramente origine da scelte fatte almeno negli ultimi due decenni, ma che nell’ultimo biennio si sono acutizzate anche per l’effetto della pandemia.

Gli interventi, del dottor Carmine Cipollone, direttore del servizio autorità di gestione dei fondi strutturali e della dottoressa Elena Sico, direttore del dipartimento Agricoltura della Giunta della Regione Abruzzo, che hanno presentato in modo chiaro e puntuale le opportunità offerte dai fondi FESR – FES e PSR sono stati un valore aggiunto che hanno alzato il livello del convegno. Da tempo non si parlava in modo così chiaro della situazione in cui versa il nostro territorio e delle opportunità che si avranno con la programmazione 2021-2027 e con gli altri strumenti di sistema. Importante il contributo dato dagli interventi delle associazioni di categoria, erano presenti tutte sigle datoriali Regionali.

Per attenzionare le problematiche del settore agricolo è intervenuto il direttore di Confagricoltura Abruzzo Stefano Fabrizi; per fare il punto sulla funzione di “snodo” territoriale interregionale che la Marsica gioca nel contesto nazionale nord-sud e trans nazionale Interportuale è intervenuto Luca Mazzali presidente ACI Alleanza Cooperative Abruzzo; per affrontare la tematica del settore industriale è intervenuto il direttore di Confindustria Francesco De Bartolomeis; per approfondire gli interventi necessari per il settore dell’artigianato è intervenuto il direttore della CNA, Graziano Di Costanzo.

La politica regionale Abbruzzese è stata presente con Vice Presidente è Assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente e per le conclusioni con l’Assessore alle Attività Produttive Daniele D’Amario.

Il Comune di Avezzano è stato rappresentato dall’Assessore al Bilancio Loreta Ruscio. È intervenuto con un suo contributo il consigliere Regionale Simone Angelosante. Hanno collaborato all’iniziativa la Banca di Credito Cooperativo di Roma e la società Amplia Insurance S.R.L. I lavori del tavolo si sono chiusi con la proposta di prevedere un successivo momento di confronto tra tutti gli stakeholder presenti e altri che per tematiche territoriali avranno contributi da portare alla discussione, riconoscendo all’unisono il ruolo importante che i commercialisti hanno e possono avere in questi tavoli.