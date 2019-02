Grande festa in maschera a Luco dei Marsi e Pescina, carri allegorici a Carsoli e musica alla parrocchia dello Spirito Santo di Avezzano

Pescina. Grande festa in maschera a Luco dei Marsi e Pescina, carri allegorici a Carsoli e pomeriggio in musica alla parrocchia dello Spirito Santo di Avezzano. Il carnevale è entrato ormai nel vivo e sono tanti gli appuntanti in tutta la Marsica dove divertirsi con travestimenti di ogni tipo. A Luco dei Marsi fervono i preparativi per la 37esima edizione del carnevale luchese. Quest’anno la sfilata, che come sempre attraversa le strade del paese con decine di carri e centinaia di persone in maschera, si terrà sabato 2 marzo. I carri allegorici partiranno dalle porte del paese e attraverseranno tutta Luco tra coriandoli, musica e stelle filanti.

Le classi 2001, 1994, ’89, ’79, ’69 e ’59 di Pescina hanno organizzato per domenica 3 marzo il “Carnival Party”. L’evento, con il patrocinio del Comune di Pescina, si svolgerà in piazza Mazzarino a partire dalle 15. Un vero e proprio party per festeggiare il carnevale con la musica di dj Alessandro Ciaglia e dj Venanzio, la voce di Valerio Collalto e tanta animazione per bambini a cura del “Mondo della Baby Art” di Elettra Di Stefano. Il tutto accompagnato dallo straordinario spettacolo di magia di Mago Pablo.

Secondo appuntamento con il carnevale a Carsoli. La Pro loco Carseoli, insieme alle Pro loco della Piana del Cavaliere, dopo il successo dello scorso anno hanno organizzato il Carnevale 2019. L’evento, che si terrà domenica 3 marzo nel cuore di Carsoli, sarà articolato in due momenti: sfilata dei carri allegorici per le strade del paese e festa in piazza con i dolci tipici preparati dalle pro loco. Festa di carnevale sabato alle 15 alla parrocchia dello Spirito Santo di Avezzano. L’azione cattolica ha organizzato un pomeriggio in allegria con i giovani e giovanissimi del quartiere. In programma giochi, dolci tipici e tante sorprese