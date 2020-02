Grande festa in casa della Farmacia Stornelli per i quattro anni della nuova sede di Avezzano

Avezzano. Grande festa in casa della Farmacia Stornelli per i quattro anni della nuova sede. Ieri mattina i farmacisti Anselmo e Franca Stornelli, con tutta la loro squadra, hanno spento la candelina sulla torta per festeggiare i 4 anni di attività nella nuova struttura diventata, nel tempo, punto di riferimento per tutto il territorio marsicano. Un bilancio quindi tutto positivo per la squadra di giovani professionisti che guarda ai prossimi obiettivi con determinazione e con passione.

A mezzogiorno la farmacia si è fermata e i dipendenti hanno portato ad Anselmo e Franca una torta con la scritta “L’unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello fai”. La farmacia Stornelli si è trasferita dopo oltre 30 anni di attività da Paterno, dove era nata nel 1982 grazie agli insegnamenti di papà Michele, nella nuova struttura diventata un importante centro polifunzionale con diversi settori dedicati al mondo della cura e della vita sanitaria, sia dei grandi sia per i più piccoli.

“Sono quattro anni nella nuova sede, perché è dal 1982 che c’è da quando l’aprì mio padre”, ha raccontato il titolare Anselmo Stornelli, “nel 2016 abbiamo fatto questo passo, deciso all’unisono con mia sorella, proprio perché avevamo l’esigenza di creare uno spazio maggiore e offrire dei servizi che garantissero una prevenzione e una cura maggiore del cliente paziente. Noi cerchiamo di offrire il più possibile e di impattare positivamente sullo stato di salute e di benessere di una persona”.

Nella nuova farmacia ci sono nuovi servizi come la dermocosmesi, con una Farma spa due cabine estetiche con estetiste professioniste che si occupano di epilazione, dimagrimento, pressoterapia, un reparto nutrizione incentrato sui prodotti senza glutine e aproteici, un laboratorio galenico dove vengono realizzati farmaci personalizzati tra i quali la cannabis terapeutica, le creme antidolorifiche, i prodotti per i capelli e tante altre eccellenze.

Anselmo e Franca sono una coppia complementare che si prefissa degli obiettivi e li raggiunge grazie alla tenacia e alla creatività: insieme hanno realizzato la Farmaspeed , e-commerce con quattro persone al lavoro quotidianamente per servire i clienti di tutta Italia con un servizio di consulenza e spedizione in 36/48 ore, ma anche una linea di prodotti a marchio Stornelli. Presente anche la mamma, da sempre al loro fianco nell’attività professionale.