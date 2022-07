Tagliacozzo. Grande festa a Tagliacozzo per la brillante laurea del giovane Simone Novella.

Simone, figlio del professore Antonio Novella e della dottoressa Stefania Tellone, si è laureato alla Luiss Guido Carli in Economia e finanza, nel corso di finance, con la tesi dal titolo: “The impact of climate change on credit risk”. Ha ottenuto la votazione di 110, rimpiendo di gioia, per il traguardo raggiunto, non solo i genitori ma tutte le persone che lo conoscono.