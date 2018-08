Grande festa a Sante Marie per i 30 anni della sezione Avis locale

Sante Marie. Grande festa a Sante Marie per i 30 anni della sezione Avis. Un pomeriggio di sensibilizzazione e di condivisione ha fatto da cornice all’obiettivo raggiunto dall’associazione locale di donatori sangue. Il presidente, Giovanni Stefanucci, ha chiamato a raccolta i vertici provinciali e regionali dell’Avis che hanno preso parte alla sfilata per le strade del paese con i gonfaloni, e poi alla deposizione da parte del sindaco Lorenzo Berardinetti della corona al monumento ai caduti e alla messa celebrata da padre Michelangelo Pellegrino in segno di riconoscenza per l’operato dell’Avis. A chiudere la giornata poi un brindisi augurale e la consegna degli attestati ai donati di Sante Marie.

