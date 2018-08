Grande attesa per l’evento rock nella Piana del Cavaliere, tris di gruppi in concerto

Rocca di Botte. Cresce l’attesa per l’evento dedicato alla musica rock. L’organizzazione ha reso noto ufficialmente il programma del “Rock ‘n Rocca” organizzato per SABATO 18 AGOSTO 2018 nella suggestiva cornice di Rocca di Botte dall’Associazione Fonte a Monte in collaborazione con il Comune di Rocca di Botte, la Pro-Loco e l’Associazione XVII Gennaio. Tre gruppi in un percorso il cui comune denominatore è la musica rock espressa in tutto il suo vigore, da Piazza San Pietro con i “The Blues way”, per proseguire con i “Bad Medicine” e per finire con i “Guttalax”. Lo start è dalle ore 19,00 in un mix di divertimento, celebrazione della musica, e spazio alla convivialità con stand gastronomici di street food in ogni dove e per tutti i gusti. Non manca in questo evento particolarmente atteso, la nota che vuole ricordare e continuare a far vivere la memoria del musicista rock rovianese Alberto Bonanni, che sarà ricordato durante la serata. Rock ‘n Rocca, avanti tutta!

Ultime Notizie