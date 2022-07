Grande attesa per il concerto ad Alba Fucens della giovane arpista avezzanese Dafne Paris

Avezzano. L’arpista avezzanese Dafne Paris, da qualche anno residente ed attiva in Olanda, precisamente ad Amsterdam, si esibirà mercoledì sera in duo con la violoncellista ucraina Khrystina Kulchynska.

Dafne e Khrystyna studiano ad Amsterdam ed hanno costituito il Duo Era, sostenuto dalla Keep an Eye Foundation in Amsterdam.

La musicista avezzanese colllabora con prestigiose istituzioni culturali, come Muziekgebouw e Concertgebouw di Amsterdam e la Biennale di Venezia. Il programma, molto contaminato, presenta brani di estrazione classica ma anche autori più moderni, con la presenza anche di due autori contemporanei viventi: dalle sonorità ucraine di Glière e Skoryk all’espressività italiana di Vivaldi e Tedeschi, passando per le timbriche impressioniste francesi, il romanticismo di Strauss e le sperimentazioni contemporanee dell’olandese van Geel e del coreano Yun.

Biglietto € 10

Ridotto: € 5 (under25 / over65 / abbonati Teatro dei Marsi)



Ridottissimo: € 2 (allievi Conservatori e scuole di musica, teatro, danza)

Info: 392.0482900 – 329.9283147

SONORITA’ POLICORDE EUROPEE

DUO ERA

Khrystyna Kulchynska violoncello – Dafne Paris arpa

PROGRAMMA

Antonio Vivaldi (1678-1741): Sonata VI per violoncello e basso continuo

Reinhold Glière (1875-1956): Autumn leaves 1 Op. 51

Luigi Maurizio Tedeschi (1867-1944): Elegia

Isang Yun (1917-1995): Duo per arpa e violoncello

Henriette Renié (1875-1956): Légende (per arpa sola)

Johann Strauss (1825-1899): Romanza in Re minore, Op. 243

Luigi Maurizio Tedeschi: Improvviso drammatico

Pyotr I. Tchaikovsky (1840-1893): Nocturne op.19 No. 4

Myroslav Skoryk (1938-2020): Melody

Oene van Geel (1973): North Adams

Vincitore del premio Maker zoekt maker, il Duo Era è sostenuto dalla Keep an Eye Foundation in Amsterdam.

Khrystyna Kulchynska nasce in una famiglia con grande tradizione musicale e studia alla Scuola Specializzata M. Lysenko a Kiev, poi allieva di Elena Chervova presso l’Accademia Nazionale “P. Tchaikovsky”. Frequenta masterclass con Denise Severin, il famoso violoncellista russo Alexander Neustroev, Alexander Gebert, Michael Sanderling e Natalia Khoma. Suona con Orchestra da camera di Rivne, Concert Agency, Collegium Musicum Orchestra a Lviv, Accademia Nazionale dell’Ucraina, Neue Philarmonie di Monaco. Continua gli studi ad Amsterdam con Maarten Mostert, Pieter Wispelwey e Michael Stirling.

Dafne Paris Studia arpa al Conservatorio di L’Aquila con Maria Di Giulio, poi ad Amsterdam con Erika Waardenburg, Gwyneth Wentink e Sandrine Chatron. Frequenta masterclass con Frederique Cambreling (Ensemble Intercontemporain), Anneleen Lenaerts (Vienna Philharmonic), Cristina Bianchi (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Hochschule Monaco), Masumi Nagasawa (Maastricht), Miriam Overlach (Anversa), Sandrine Chatron (Nederlands Philharmonisch Orkest) e Sivan Magen (Finnish Radio Symphony). Si è esibita in diverse città europee. Attualmente colllabora con Muziekgebouw e Concertgebouw di Amsterdam e con la Biennale di Venezia.