Grande attesa per Controsenso 2019, tutti i punti di vista al Festival della Comunicazione

Avezzano – C’è grande attesa per l’edizione di Controsenso edizione 2019, il Festival della Comunicazione che ogni anno chiama a raccolta grandi nomi del giornalismo italiano. Un mix di eventi che si susseguono con un crescente interesse che cresce ogni anno. Controsenso è diventato dunque un punto di riferimento per tutti i giornalisti abruzzesi, del Lazio e di altre regioni che attraverso la formazione professionale trovano l’occasione per il confronto e l’approfondimento mirato. Una iniziativa nata dall’esigenza di trovare un contenitore espressivo, in cui ci si possa soffermare a dibattere. L’appuntamento è voluto per consentire l’incontro nel giornalismo senza frontiere ed in tutte le sue molteplici potenzialità e sfumature. Si parte dunque dal 5 giugno con l’apertura prevista alla Sala Montessori in via Genserico Fontana nel cuore di Avezzano, per proseguire poi con l’evento centrale di giovedì 6 nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale di Tagliacozzo e la conclusione il giorno 7 a Sante Marie. Moltissimi sono gli argomenti in trattazione, partendo dalla giornata dedicata alla deontologia professionale dei giornalisti accreditata in piattaforma Sigef con l’attribuzione di n. 12 crediti complessivi nei due eventi che caratterizzeranno la sessione mattutina e quella pomeridiana. Come ogni anno ci sarà spazio per interviste, per conoscere ed accogliere tutti i graditi ospiti che ogni anno contribuiscono a caratterizzare il Festival come un evento cult che deve servire per arricchire la professionalità giornalistica, e della scrittura. Fatti, accadimenti, argomenti diversi, Controsenso è come una sfera di diamante, un unico comune denominatore che raccoglie l’analisi di vita vissuta, con testimonianze dirette di giornalisti d’assalto, come a livello opinionistico.

INFO PER I GIORNALISTI

Il programma può essere consultato cliccando qui, mentre per i crediti formativi ODG Sigef si può utilizzare l’iscrizione in piattaforma tramite sito web (cliccare qui) oppure scaricando la nuova APP dedicata ai giornalisti iscritti a tutti gli Ordini Nazionali d’Italia che può essere scaricata dallo store degli smarphone ODG SIGEF MOBILE. Dal 3 giugno inoltre sarà possibile utilizzare il QR CODE direttamente dallo smartphone per la registrazione dell’entrata e dell’uscita, evitando di portare i vecchi fogli di iscrizione in formato cartaceo.