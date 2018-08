Grande attesa a Trasacco per la tappa estiva de Le Vibrazioni con il loro Così sbagliato Tour

Trasacco. Grande attesa a Trasacco per i festeggiamenti dedicati a San Cesidio. Dopo il successo dello scorso anno, con il concerto in piazza di Loredana Bertè, quest’anno salirà sul palco di Trasacco la band milanese de Le Vibrazioni.

Il gruppo milanese, capitanato dal frontman Francesco Sarcina, porterà sul palco marsicano il fortunatissimo “Così sbagliato Summer tour“, dopo aver registrato tappe strapiene in tutta Italia nel loro tour primaverile e dopo il successo dell’ultimo brano presentato all’ultima edizione del Festival Di Sanremo “Così sbagliato“.

Reduci dal successo dell’ultimo progetto discografico, “Album V”, il fortunato duetto con Jake La Furia in “Amore Zen” e la collaborazione con Skin degli Skunk Anansie sul palco dell’Ariston, la band chiuderà il suo tour estivo proprio a Trasacco.

“Vibrazioni estive fortissime. Tantissimo Amore e tantissimo Zen nell’aria!“: è così che Sarcina descrive lo spettacolo musicale della rock band formata, oltre alla voce del cantante milanese, da Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda.

In scaletta non mancheranno i loro più grandi successi, da “Vieni da me” a “Dedicato a te“, la loro canzone più celebre.