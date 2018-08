Grande attesa a Luco per l’arrivo degli Après La Classe, i super ospiti della festa de l’Unità

Luco Dei Marsi. É iniziato il conto alla rovescia per il concerto più atteso nella Marsica, che il 15 agosto, a Luco dei Marsi, nell’ambito della Festa de l’Unità, vedrà protagonista gli “ Après La Classe”, la stellare band ska ed electro rock salentina. Il concerto degli Après La Classe avrà inizio alle 22, in piazza Umberto I. Opening act della serata, alle 20.40, i “Musicisti che non suonano”, valenti giovani artisti emergenti.

“Energia, sudore e cuore direttamente dal Salento!“, una frase che è un biglietto da visita per la band, partita nel 1996 verso una scalata al successo mai arrestatasi e sostenuta dal talento e dall’indiscutibile potenza artistica e scenica del gruppo. Affermatasi in brevissimo tempo nei club pugliesi, la band salentina pubblica nel 2002 il primo lavoro discografico “Après La Classe” (Edel) e inizia un travolgente e lunghissimo tour che conquista gli italiani. Con il loro secondo album, “Un numero”, del 2004, si delinea la ricerca musicale del gruppo, che manterrà nel tratto distintivo il forte contatto con il pubblico ma anche, nei temi, i contenuti legati alle problematiche sociali, pur senza leziosità e declinati attraverso sonorità e sperimentazioni lontane dai soliti canoni discografici italiani.

I tour della band salentina diventano attesissimi e sempre più affollati: arriva nel 2005 il premio come gruppo rivelazione dall’associazione “Super Club Live”. Nel 2006 esce il loro terzo album “Luna Park” e, nello stesso anno, la band festeggia i dieci anni di attività in compagnia dei Sud Sound System, Caparezza e i Negramaro in un concerto memorabile a Sternatìa (Lecce). A sancire il successo del gruppo “Mammalitaliani“, un album insolito dove nuove idee e nuove sonorità si mescolano all’esperienza live con diverse sperimentazioni elettroniche, con puntate anche nella canzone d’autore per la Sunny Cola, etichetta di Caparezza, amico del gruppo salentino da anni, e che ha collaborato con loro nel primo album nel brano “Lu Sule Lu Mare Lu Jentu”, e distribuito dalla Universal Music Italia. Il pezzo “Mammalitaliani” diventa ben presto uno dei protagonisti dell’estate 2010, premiato dal MEI come “Pezzo Folk” del 2010 e anche remixato dal duo dei Two Fingerz.

Nel programma della storica Festa de L’Unità luchese, organizzato dal Comitato Festa de l’Unità, spazio all’arte, con la 4a Collettiva, a cura del dottor Francesco Subrani, a tema “Insieme”, inaugurata sabato 11 agosto nella sala dell’ex municipio, in piazza Umberto I, e in cui espongono ben 55 artisti del gruppo Marsarte. E poi sport, con la 39a edizione della popolarissima stracittadina notturna dell’Unità, valida per il GP Marsica 2018, e spazio alla riflessione politica e al dibattito sui temi più attuali, di rilievo locale, nazionale ed internazionale con qualificati relatori, tra cui l’onorevole Andrea Cozzolino, europarlamentare PD, e l’onorevole e deputato PD Fabrizio Massa, e sull’attività dell’Amministrazione, a poco più di un anno dal nuovo corso inaugurato dalle elezioni del giugno 2017.

Tanti i giochi dedicati ai più piccoli: ampio spazio a cultura e solidarietà negli stand in piazza Umberto I, che includeranno la libreria, e alla musica. Nei tre giorni di festa sarà aperto il ristorante de l’Unità, che proporrà una saporita selezione delle pietanze più amate.