Grande attesa a Celano per il “Live Summer Tour del Sanremo Rock”

Celano – La B. M. Music Association, in collaborazione con la Proloco di Celano e l’ Associazione Santi Martiri 2021, presenterà a Celano (Aq) una delle ultime Tappe del Live Summer Tour 2021 del Sanremo Rock & Trend Festival.

Nella centralissima Piazza IV Novembre dello splendido Comune abruzzese, il 24 agosto, a partire dalle ore 19.00, sedici band provenienti da più località laziali si metteranno in gioco per ottenere il pass per accedere alle Finalissime Nazionali del prestigioso Festival, che si terranno all’ Ariston nei primi giorni di Settembre. Le band si esibiranno suddivise in due gironi, uno per la categoria Trend ed uno per la categoria Rock, e saranno valutate da una Prestigiosa Giuria di Qualità. Al termine delle esibizioni, nell’ attesa di conoscere i nomi degli artisti vincitori di tappa, si avrà un Evento nell’ Evento, con l’ esibizione di Ospiti Nazionali ed Internazionali : Cristian Melis, vincitore del Premio Band Più Radiofonica nell’ultima edizione del Festival; Bad Medicine, vincitori del Grammy Rock International e del Digife Web 2020, ed i Grandi Ospiti Internazionali JEAN-MICHEL BYRON (ex TOTO) & IVAN MARGARI SLO EXPRESS BAND!. La manifestazione si svolgerà nel rispetto di tutte le direttive anticovid e si prospetta come un grande evento. Assolutamente da non perdere.