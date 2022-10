Grande afflusso alle urne per il rinnovo dei componenti dei comitati di Dipartimento alla Asl aquilana

Avezzano. Grande affluenza alle urne in occasione delle elezioni per il rinnovo dei comitati dei dipartimenti della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, che si è svolta martedì scorso 11 ottobre in tutta la provincia dell’Aquila. Una massiccia partecipazione al voto di dipendenti (con punte di circa il 65% per la dirigenza sanitaria) in un‘ottica di democrazia rappresentativa, a distanza di sette anni dall’ultima tornata elettorale. E’ emersa una chiara volontà di cambiamento, una spiccata sensibilità di partecipazione ai processi di riorganizzazione dei dipartimenti e il desiderio di partecipare alle dinamiche di democrazia interna.

Erano eleggibili, quali componenti dei comitati di dipartimento, i dipendenti a tempo indeterminato di servizi e reparti che, in base all’assetto organizzativo aziendale, fanno capo ai corrispondenti dipartimenti, dieci in totale: Medico, Chirurgico, Salute Mentale, Emergenza-urgenza, dei Servizi, dell’Assistenza Territoriale, Materno infantile, Prevenzione, Tecnico e Amministrativo.

I seggi elettorali sono stati istituiti negli ospedali dell’Aquila, di Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro e nelle realtà ospedaliere più grandi della Asl si è registrato un numero di votanti a quattro cifre, oltre quota mille, soglia ragguardevole per le elezioni interne di un’azienda.

La Asl, per l’occasione, ha allestito un articolato apparato informatico e messo in moto una poderosa macchina logistica che ha impegnato dirigenti, operatori, impiegati e specifiche figure professionali.

I comitati di dipartimento svolgono una funzione propositiva in merito alla gestione delle attività e del budget assegnato (cioè delle risorse finanziarie messe a disposizione), della definizione dei criteri di verifica e valutazione della qualità dei servizi nonché nell’aggiornamento e nello sviluppo professionale.