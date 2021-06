Gospel per Sant’Onofrio, la comunità di Paterno celebra la figura del santo anacoreta

Avezzano. Domenica 27 giugno, alle ore 18.30, nel piazzale della chiesa di Sant’Onofrio a Paterno alcuni artisti si esibiranno in un gospel per Sant’Onofrio. Non sarà solo un evento di canti e preghiere in onore del santo anacoreta, ma ci saranno anche momenti di aggregazione particolari, che il pubblicò avrà il piacere di scoprire da solo.

L’evento è gratuito e, in caso di mal tempo, il tutto si svolgerà all’interno della chiesa.