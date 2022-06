Go Project inaugura la sede di Avezzano, aperte le candidature, ecco le figure richieste

Avezzano. Go Project è una digital company attiva dal 2003, con sede a Roma. Nata dall’incontro di professionisti del settore della comunicazione, negli anni ha sviluppato competenze e agilità nella gestione di progetti innovativi ad alto valore aggiunto. Grazie alla sua capacità di fornire un supporto ai propri partner oggi fornisce soluzioni per la realizzazione di applicazioni web complesse integrandole con attività di comunicazione.

Da qualche giorno è stata ufficialmente inaugurata la sede di Avezzano, dove vengono effettuate attività di sviluppo software e ricerca e sviluppo con un team di oltre 15 persone, attualmente in fase di ampliamento. Le figure richieste per la sede di Avezzano sono prevalentemente sviluppatori software, sia backend che frontend, sistemisti e analisti.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati positivi raggiunti da Go Project negli ultimi anni” ci racconta Andrea Basile di Go Project “la nuova sede ad Avezzano garantirà un supporto e un servizio ancora più efficienti ai nostri clienti ed un posto di lavoro ancora più accogliente per i nostri colleghi. Ci auguriamo di poter raddoppiare il personale entro il 2023″

Ma di cosa si occupa Go Project? E’ un’azienda composta da un team multidisciplinare che riesce a soddisfare i bisogni comunicativi dei clienti a 360°. C’è un’unità di sviluppo software, con competenze di alto profilo nelle tecnologie di coding più avanzate, e una di comunicazione con competenze trasversali su tutta la comunicazione digital. Go Project struttura le sue attività con una metodologia che mira a non essere fornitori ma consulenti, in modo da capire meglio e condividere gli obiettivi dei diversi progetti e dei clienti, per massimizzare i risultati.

Negli ultimi anni Go Project ha partecipato a bandi pubblici per l’assegnazione di risorse per progetti di ricerca, nel 2021 ha vinto la gara Consip Lotto 7 della digital transformation (15.000.000,00 Euro) e la Gara Consip per il servizio di sviluppo dell’INAIL(86.020.000,00 euro). Di rilievo anche le referenze nella gestione di clienti nel settore Welfare, Energy, entertainment e del mondo Onlus, ha lavorato per SNA, Ministero Funzione Pubblica, ISNART, AIL, Unicef, GME,TERNA, INPS, INAIL, Ministero degli interni, Lega Serie A, Sic.Camera E.ON, AIL, Cobat, Motus-E, Noi.PA, AlmavivA, DXC, IBM, Roberto Mancini, Regione Lazio, Vigili del Fuoco, DIET, CWT, Gallucci editore, FAI Sapienza e altri clienti nel settore pubblico e privato. Go Project S.r.l. è una società certificata ISO 9001:2015 settore E33 settore E35. Per informazioni e contatti: e-mail: [email protected] – Telefono: +39.0863.420.848